Cel puțin 12 morți și alte 31 de persoane date dispărute după ce un pod s-a prăbușit în provincia chineză Shanxi. Apelul liderului Xi Jinping VIDEO

Autoritățile au spus că o porțiune a podului din județul Zhashui, din orașul Shangluo, s-a prăbușit vineri seară, 19 iulie, după ploile recente și inundațiile rapide. Președintele Xi Jinping a făcut apel la grăbirea operațiunilor de salvare și a declarat că țara este într-o situație critică în ceea ce privește controlul inundațiilor, potrivit CNN.

🚨 BREAKING:

BRIDGE COLLAPSE

KILLS AT LEAST 11 IN CHINA

Flash floods just caused the collapse of

a highway bridge in the central Chinese city of

Shangluo. Rescue teams have recovered 5 vehicles

that fell into the river so far.

Source: @RawsGlobal

Wild Weather, the… pic.twitter.com/gX3blxQgZg