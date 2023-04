Navele chineze au rămas în jurul Taiwanului și după ce exercițiile militare ale Beijingului s-au teminat

Opt nave chineze îşi continuau marţi operaţiunile în jurul Taiwanului, deşi exerciţiile militare ale Chinei în zonă s-au încheiat după trei zile, informează dpa.

Ministerul Apărării de la Taipei a comunicat pe Twitter că va continua "monitorizarea îndeaproape" a manevrelor chineze şi a anunţat, potrivit AFP, că a detectat marţi în apropierea Taiwanului nouă nave şi 26 de aeronave militare chineze.

Beijingul a anunţat luni încheierea exerciţiilor navale şi aeriene "Joint Sword" începute sâmbătă, ca reacţie la vizita în SUA a preşedintei taiwaneze Tsai Ing-wen şi la întâlnirea acesteia din California, de săptămâna trecută, cu liderul Camerei Reprezentanţilor din Congresul american, Kevin McCartney.

video of the Chinese aircraft carrier CV 17 Shandong has emerged during a recent exercise off the coast of Taiwan. It is noteworthy that the J-15 carrier-based fighters carry air-to-air combat missiles. pic.twitter.com/JB9cifsrne