O mare putere ostilă, SUA, mutare periculoasă: Vrea să facă o bază militară aproape de America

În 1942, crestele Guadalcanal au fost martore ale unor lupte corp la corp între pușcașii marini americani și soldații japonezi. Pe 10 septembrie 2025, insula va găzdui o altă confruntare geopolitică - când liderii țărilor insulare din Pacific se vor întâlni la Honiara, capitala Insulelor Solomon, la un summit anual. Dar în spatele scenei, o mare putere ostilă SUA, China își dorește să facă o bază militară aici, în zona Oceanului Pacific, mai aproape de America.

China nu este invitată la reuniune, dar trimisul său special pentru Pacific intenționează să fie oricum la Honiara, anunțând noi pachete de ajutor și acorduri comerciale și hărțuind liderii insulari din Pacific să o favorizeze în detrimentul Occidentului. Această diplomatie insistentă face parte dintr-o competiție regională pe care oficialii australieni o aseamănă cu o „luptă la cuțite”, potrivit The Economist.

China caută capete de pod diplomatice, economice și militare în Pacific. Iar patronii tradiționali ai regiunii - America, Australia și Noua Zeelandă - încearcă să riposteze.

China este deja partenerul economic dominant pentru multe țări mici din regiune. Oficialii americani spun că China ar dori să staționeze forțe militare și în Pacific. Se spune că China a solicitat acces privilegiat la porturi sau aerodromuri în cel puțin cinci țări din Pacific. Deja, navele marinei chineze și avioanele forțelor aeriene vizitează regiunea mai frecvent, aparent pentru a oferi ajutoare.

O prezență militară mai permanentă în regiune ar facilita Chinei să controleze țările mici din Pacific. Și, în cazul în care ar izbucni un conflict din cauza Taiwanului, să zicem, acest lucru ar complica planurile de război americane și australiene.

Oficialii americani, australieni și neozeelandezi spun că China ar fi avut deja o bază în regiune, dacă nu ar fi eforturile lor de a o bloca. Cu toate acestea, accesul Chinei la facilități comerciale, cum ar fi porturile, care s-ar putea dovedi utile într-un conflict, este aproape la fel de preocupant, spune Mihai Sora de la Institutul Lowy, un think-tank din Sydney. Aceste situri „au toate elementele constitutive, chiar dacă nu există o placă în față care să spună: Aceasta este o bază militară chineză”.

China e cu ochii pe Insulele Solomon

Din 2019, firmele de stat chineze caută să închirieze un port cu ape adânci în Insulele Solomon. Unele dintre aceste porturi se află lângă piste de aterizare construite de marinari americani în cel de-Al Doilea Război Mondial. Într-un caz, o firmă chineză le-a spus oficialilor locali că un port propus va fi folosit de marina chineză. Eforturile de a asigura facilități similare au fost împinse în Kiribati, Samoa și Papua Noua Guinee.

Nu toate țările insulare din Pacific sunt la fel de vulnerabile la influența chineză. Geografii împart regiunea în trei zone (vezi harta). Micronezia are legături istorice și politice cu America; Polinezia tinde să privească Noua Zeelandă ca putere regională; Melanesia are cele mai strânse relații cu Australia.

Și în cadrul acestui grup, în special Insulele Solomon, China a făcut cele mai mari progrese. Firmele chineze sunt omniprezente acolo; localnicii numesc una dintre ele, CCECC, „China China Everything China China”. Mulți locuitori ai Insulelor Solomon susțin că nu le place prezența chineză.

Australia a depus eforturi mari pentru a bloca progresul suplimentar al Chinei în Insulele Solomon. A egalat cu mai mult decât ajutorul chinezesc acordat țării. În ultima vreme, China a încercat să-și folosească influența asupra Insulelor Solomon pentru a atinge un obiectiv mult mai mare - să semene discordie în cadrul Forumului Insulelor Pacificului (PIF), principala organizație interguvernamentală a regiunii.

După cum a declarat Penny Wong, ministrul de externe al Australiei, China este acum angajată într-o „luptă permanentă” pentru influență asupra Pacificului. Pe aerodromurile, porturile și academiile de poliție din regiune, este de așteptat ca oficialii chinezi să continue să-și forțeze norocul.

