Beijingul își pregătește structurile de comandă pentru un scenariu de tip război nuclear. Construiește un „oraș militar” de zece ori mai mare decât Pentagonul

Autor: Veronica Andrei
Marti, 30 Septembrie 2025, ora 19:51
Imagini din stalit arată lucrările de la orașul militar de lâmgă Beijing FOTO:X@MenchOsint

Noi imagini satelitare indică apariția unui complex militar subteran masiv în apropierea capitalei Chinei, descris de experți drept posibil cel mai mare centru de comandă militară din lume, cu o suprafață estimată de peste zece ori mai mare decât cea a Pentagonului.

Amplasat în zona Qinglonghu, la circa 30 de kilometri sud-vest de Beijing, complexul se întinde pe aproximativ 1.500 de acri (peste 600 de hectare) și este caracterizat prin vaste lucrări de excavație, construcții subterane și o rețea de tuneluri despre care se crede că sunt destinate adăpostirii conducerii militare în caz de război, inclusiv în scenariul unui conflict nuclear.

Potrivit unor analize realizate de experți consultați de Financial Times, lucrările ar fi început la mijlocul anului 2024, fără ca autoritățile chineze să fi recunoscut oficial acest proiect până în prezent. Într-o imagine satelitară din ianuarie 2025, se pot observa peste 100 de macarale lucrând simultan pe șantierul subteran – un indiciu clar al ritmului alert al construcției.

O nouă generație de infrastructură militară

Specialiști din domeniul informațiilor militare americane consideră că această nouă construcție ar putea înlocui vechiul complex de la Western Hills – centrul de comandă construit în perioada Războiului Rece – care a servit zeci de ani drept „inimă” a planificării militare în cazul unui conflict major.

„Military City Beijing”, cum a fost supranumit informal acest sit, pare a reflecta ambițiile tot mai evidente ale președintelui Xi Jinping de a transforma Armata Populară de Eliberare într-o forță de prim rang până în 2049, anul în care China va marca 100 de ani de la proclamarea Republicii Populare.

Construcția acestui centru coincide cu intensificarea cooperării militare chino-ruse, într-un context regional tensionat: vânzări de arme către Moscova, exerciții comune navale și o retorică din ce în ce mai agresivă la adresa Taiwanului.

Scenarii de criză și strategii de supraviețuire

Potrivit unor analiști independenți, amploarea și caracteristicile subterane ale complexului sugerează că Beijingul își pregătește structurile de comandă pentru un scenariu de tip „război nuclear” – o criză militară de proporții globale, în care menținerea lanțului de comandă ar deveni esențială pentru supraviețuirea statului.

Pe fondul disputelor din Marea Chinei de Sud și al manevrelor tot mai provocatoare în jurul Taiwanului, observatorii occidentali avertizează că noul „oraș militar” chinez face parte dintr-o strategie amplă de repoziționare militară și politică, menită să întărească postura Chinei ca superputere capabilă să rivalizeze direct cu Statele Unite și alianța NATO.

Până în acest moment, autoritățile chineze nu au oferit nicio explicație oficială privind lucrările masive din zona Qinglonghu. Tăcerea Beijingului este, însă, interpretată ca parte a unui model de comportament previzibil: consolidare militară accelerată, în afara oricărui cadru transparent sau control internațional.

