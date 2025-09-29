Republica Populară Chineză a efectuat primele exerciții militare cu cel mai nou și mai mare portavion al său, consolidându-și astfel poziția printre cele mai puternice forțe navale ale lumii.

Nava, denumită Fujian, este considerată un simbol al modernizării militare accelerate a Chinei și dispune de capabilități avansate, inclusiv catapulte electromagnetice de lansare a aeronavelor – o tehnologie de ultimă generație de care, până în prezent, doar marina Statelor Unite dispunea.

Potrivit presei de stat chineze, portavionul are capacitatea de a desfășura operațiuni aeriene de amploare, iar avioanele de luptă de la bord ar putea atinge ținte aflate la mare distanță, fapt ce a atras atenția comunității internaționale.

Exercițiile recente au fost prezentate în imagini și videoclipuri oficiale, în care apar avioane de tip J-35 (avion de vânătoare de generația a cincea), aparate de război electronic J-15D, precum și avioane de avertizare timpurie KJ-600. Aceste elemente indică progresul Beijingului în dezvoltarea unei forțe navale cu capacitate de proiecție globală.

China’s most advanced aircraft carrier, Fujian, sailed through the Taiwan Strait and into the South China Sea during sea trials — a step toward formal commissioning. pic.twitter.com/GryIYvm2c2 — China Perspective (@China_Fact) September 13, 2025

Ads

Punctul slab

Portavionul Fujian, cu o greutate estimată la 72.500 de tone, nu este propulsat nuclear – spre deosebire de unele nave americane sau franceze – și necesită aprovizionare constantă cu combustibil, ceea ce ar putea limita autonomia în misiuni extinse.

Oficialii militari chinezi susțin că nava și echipajul său au atins „un nivel de clasă mondială”. Potrivit Global Times, publicație afiliată Partidului Comunist Chinez, dezvoltarea acestui portavion reprezintă un pas important către transformarea Chinei într-o „forță navală de ape adânci”.

Fujian a fost văzut recent tranzitând Strâmtoarea Taiwan, o zonă cu o importanță strategică ridicată, înainte de a se îndrepta către portul său de bază de pe insula Hainan, în apropierea Mării Chinei de Sud – o regiune contestată de mai multe state.

Analistul Ben Lewis, citat de Institutul Naval al Statelor Unite (USNI), a declarat că exercițiile indică faptul că portavionul este aproape gata de a fi oficial integrat în flota chineză. Pe de altă parte, analistul Alex Luck de la Naval News a remarcat că, deși Fujian este echipat cu trei catapulte, doar una pare a fi fost utilizată în timpul exercițiilor filmate.

Ads

Totodată, prezența pe puntea portavionului a trei aeronave KJ-600 ar sugera că dezvoltarea capabilităților aeriene de avertizare timpurie este o prioritate strategică pentru Beijing.

Această demonstrație de forță are loc într-un context internațional tensionat. La Washington, secretarul american al Apărării, Pete Hegseth, urmează să se adreseze în zilele următoare unui număr semnificativ de comandanți militari de rang înalt, în cadrul unei reuniuni programate pentru 30 septembrie, la baza militară Quantico din statul Virginia. Motivele exacte ale convocării nu au fost făcute publice.

Ads