Președintele Chinei susține că îl va suna pe Zelenski atunci când "condiţiile şi momentul sunt potrivite" VIDEO

Preşedintele chinez Xi Jinping a declarat joi, în timpul întâlnirii cu preşedintele francez Emmanuel Macron la Beijing, că este gata să-l sune pe preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski la momentul potrivit, au declarat surse diplomatice franceze pentru CNN şi Reuters, o informaţie confirmată ulterior şi de preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen.

China este dispusă să colaboreze cu Franţa pentru a obţine o încetare a războiului din Ucraina prin negocieri, a declarat joi o sursă diplomatică franceză, după ce preşedintele Emmanuel Macron a avut discuţii cu omologul său chinez Xi Jinping.

"Preşedintele Macron şi Xi au convenit să depună toate eforturile pentru a grăbi sfârşitul războiului şi pentru a obţine deschiderea de negocieri în deplinul respect al dreptului internaţional", a declarat pentru Reuters sursa diplomatică franceză, după ce cei doi lideri au discutat timp de o oră şi jumătate.

În declaraţiile făcute după întâlnirea cu Macron, liderul chinez Xi Jinping a cerut Ucrainei şi Rusiei să reia negocierile de pace şi să găsească o soluţie politică la conflict, poziţii ce reflectă poziţia sa de lungă durată cu privire la război.

Sursa diplomatică franceză nu a oferit detalii specifice în ceea ce priveşte o eventuală schimbare de poziţie a Chinei, dar a declarat că cele două părţi au convenit să poarte discuţii suplimentare.

Xi a indicat, de asemenea, că este dispus să îl sune pe preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski la momentul potrivit, a precizat sursa.

La rândul său, Macron a îndemnat China să nu livreze Rusiei nimic din ceea ce Moscova ar putea folosi "în războiul său din Ucraina".

La nivelul comunicării oficiale, Preşedinţia franceză anunţase anterior că întâlnirea dintre Macron şi Xi a fost "sinceră şi constructivă".

Potrivit Reuters, Macron este de părere că Occidentul trebuie să implice China pentru a ajuta la încheierea crizei ruso-ucrainene şi pentru a preveni tensiunile "în spirală" ce ar putea diviza puterile globale în blocuri beligerante.

Xi, care a încercat să poziţioneze China ca un potenţial mediator în conflict, dar care a fost considerat de Occident ca fiind mai degrabă favorabil Rusiei, a spus că speră că Moscova şi Kievul vor putea avea negocieri de pace cât mai curând posibil.

CE SPUNE URSULA VON DER LEYEN

"A fost interesant să aud că preşedintele Xi şi-a reiterat disponibilitatea de a vorbi" cu Zelenski, a declarat ulterior preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, care a participat şi ea la discuţii cu liderul chinez la Beijing.

Preşedintele chinez a spus că această discuţie ar putea avea loc atunci când "condiţiile şi momentul sunt potrivite", a adăugat von der Leyen.

The head of the European Commission, Ursula von der Leyen, confirmed that Chinese leader Xi Jinping has expressed his willingness to have a telephone conversation with Ukrainian President Volodymyr Zelenskyy when the appropriate conditions are in place. pic.twitter.com/XuFWd7VWkA