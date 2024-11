Provocarea chineză pentru supremația SUA: Avioane invizibile pe radar și drone pentru o nouă eră a luptelor aeriene VIDEO

Forțele Aeriene ale Chinei au prezentat două noi avioane de vânătoare invizibile pe radar, menite să concureze direct cu cele mai avansate aeronave ale Forțelor Aeriene ale SUA, F-22 Raptor și F-35 Lightning II. Un model este capabil să colaboreze cu dronele în timpul misiunilor de luptă, o inovație care ar putea schimba jocul în aer.

Modelele J-20S și J-35A, primele avioane chineze de acest tip, au fost prezentate în premieră la Expoziția Internațională de Aviație și Aeroespacială din China, care a început oficial marți la Zhuhai, un oraș din sudul Chinei. Evenimentul de șase zile adună an de an cele mai noi inovații din domeniul aviației, iar în acest an, China a demonstrat o accelerare semnificativă a tehnologiilor sale militare aeriene.

Avertismentul senatorilor republicani Roger Wicker și Eric Schmitt, care au subliniat luna trecută că „China este pe cale să dezvăluie capabilități aeriene ce vor schimba echilibrul global”, sună tot mai alarmant pe măsură ce aceste aeronave avansate devin realitate. Ei au cerut o reconstrucție completă a Forțelor Aeriene ale Statelor Unite pentru a contracara aceste amenințări și a asigura supremația aeriană.

Potrivit unui raport al Pentagonului din anul trecut, China deține cea mai mare forță aeriană din regiunea Indo-Pacific și a treia ca mărime la nivel mondial, cu aproximativ 2.400 de avioane de luptă aflate în serviciu. Acestea sunt utilizate atât de Forțele Aeriene, cât și de ramura aeriană a marinei chineze.

J-20S este singurul avion de luptă stealth cu două locuri din lume

Avionul J-20S, o variantă a primului avion stealth chinez, J-20, reprezintă un pas important în dezvoltarea aviatică a Chinei. Conform celor de la Corporation of Aviation Industry of China (AVIC), J-20S este singurul avion de luptă stealth cu două locuri din lume, iar acest lucru îi conferă un avantaj strategic, făcându-l capabil să interacționeze cu dronele în timpul luptelor aeriene. Această capacitate de „colaborare” cu UAV-urile poate aduce economii semnificative în ceea ce privește costurile operaționale și poate extinde capacitățile de luptă ale flotei de avioane de vânătoare, protejând totodată piloții umani.

În plus, J-20S poate ghida dronele să execute atacuri precise și să acționeze ca platformă de avertizare timpurie, ceea ce i-ar permite să detecteze și să anticipeze mișcările inamicilor de la distanțe mult mai mari. Acest avion reprezintă, așadar, o combinație letală de invizibilitate și inteligență, făcându-l un jucător de temut în orice confruntare aeriană.

În paralel, J-35A este un alt model important, care se aliniază cu F-35A Lightning II, unul dintre cele mai avansate avioane de vânătoare stealth din arsenalul american. China devine astfel a doua națiune din lume, după Statele Unite, care deține două tipuri de avioane de vânătoare invizibile pe radar. J-35A este un avion multirol, capabil să îndeplinească o gamă largă de misiuni, de la atacuri terestre și maritime până la asigurarea superiorității aeriene.

Un alt aspect important al acestui avion este faptul că face parte dintr-o familie mai largă de aeronave J-35, care include și o variantă destinată portavioanelor. Potrivit expertului chinez Wang Yongqing, J-35A este proiectat pentru a opera atât în cadrul Forțelor Aeriene, cât și în cadrul Forțelor Navale ale Chinei, având capabilități îmbunătățite de stealth, integrare și procesare a informațiilor.

Specialiștii din domeniu sunt de părere că J-35A, de dimensiuni medii, ar putea lucra în tandem cu avionul greu J-20, având roluri complementare. În acest scenariu, J-35A ar lovi ținte de la sol sau pe mare, în timp ce J-20 ar asigura superioritatea aeriană. Acesta ar fi un scenariu în care forțele chineze ar putea lupta atât în aer, cât și pe pământ și pe mare, cu o eficiență maximă.

Lansarea oficială a J-35A, la mai puțin de un an de la prima sa apariție pe radarul observatorilor internaționali, arată ritmul accelerat al dezvoltării industriale ale Chinei în domeniul aerospațial militar. Într-o perioadă de doar câteva luni, China a reușit să dezvăluie un avion care se inspiră puternic din modelul american F-35, dar care adaugă și elemente noi ce îi conferă un avantaj strategic.

Această dezvoltare rapidă a industriei de apărare chineze nu poate fi ignorată. În fața unei asemenea evoluții, Statele Unite și aliații lor vor trebui să reacționeze prompt, iar competiția pentru supremația aeriană se va intensifica, cu posibile repercusiuni geopolitice majore.

