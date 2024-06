Un expert dezvăluie că o țară se înarmează cu viteză: Își sporește arsenalul mai repede decât SUA și Rusia

Situația geopolitică de securitate s-a schimbat după începerea invaziei lui Putin din Ucraina, iar foarte multe țări cheltuie sume colosale pentru dotarea cu armament. Acum un expert de la Institutul internațional de cercetări în domeniul păcii (SIPRI) dezvăluie că o țară din Asia, China, se înarmează cu repeziciune, mărindu-și arsenalul.

China și-a crescut focoasele nucleare de la 410 la 500 în 2023, ”mai repede decât orice țară din lume”, inclusiv SUA și Rusia.

China ar putea avea peste 1.000 de focoase nucleare operaționale până în 2030, conform Pentagonului. China și-a învins alte superputeri mondiale atunci când vine vorba de a-și crește stocul de focoase nucleare, a anunțat luni SIPRI, un think tank european din Suedia, într-un raport, potrivit Business Insider.

„China își extinde arsenalul nuclear mai repede decât orice altă țară din lume”, a declarat Hans M Kristensen, expert în armele de distrugere în masă din Stockholm, de la International Peace Research Institute (SIPRI).

Potrivit SIPRI, China și-a crescut focoasele nucleare de la 410 în 2023 la 500 la începutul acestui an. Dar China, a spus Kristensen, nu este singura țară care a fost ocupată să-și extindă arsenalul nuclear.

Coreea de Nord și-a crescut focoasele cu două treimi în ultimul an, trecând de la 30 în 2023 la 50 în acest an, conform think tank-ului. Cu siguranță, stocurile nucleare în creștere ale Chinei și Coreei de Nord încă nu se pot compara cu ceea ce au SUA și Rusia.

În ceea ce privește inventarul total, SUA au 5.044 de focoase, în timp ce Rusia are 5.580, iar stocul lor combinat reprezintă aproape 90% din armele nucleare ale lumii, conform SIPRI.

Cifrele institutului sunt în concordanță cu previziunile Departamentului de Apărare, care au fost publicate în octombrie în Raportul anual al puterii militare din China.

„În 2020, Departamentul Apărării a estimat că stocul operațional de focoase nucleare a Chinei era de 200 și se aștepta să se dubleze cel puțin până în 2030”, se arată în raport.

„Cu toate acestea, Beijingul și-a accelerat expansiunea nucleară, iar Departamentul Apărării estimează că stocul Chinei avea peste 500 de focoase nucleare operaționale în mai 2023”, continuă raportul.

Și stocul nuclear al Chinei va continua să crească în anii următori. Pentagonul a spus în raportul său că se așteaptă ca China să aibă peste 1.000 de focoase nucleare operaționale până în 2030.

„Aceste schimbări ale numărului, capacității și pregătirii forțelor nucleare ale RPC în următorii ani ar putea depăși potențialele dezvoltări ale forțelor nucleare ale oricărui competitor”, se arată în raport despre capacitățile nucleare în creștere ale Chinei.

Extinderea arsenalului nuclear nu este singurul obiectiv militar al Chinei. Țara s-a concentrat, de asemenea, pe consolidarea capacităților sale navale.

