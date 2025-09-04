Reacția Beijingului la acuzațiile lui Donald Trump. „China îşi dezvoltă relaţiile diplomatice cu toate ţările” FOTO/VIDEO

Autor: Maria Popa
Joi, 04 Septembrie 2025, ora 12:45
Donald Trump Foto: Facebook/The White House

China respinge joi, 4 septembrie, acuzaţii ale preşedintelui american Donald Trump, potrivit cărora preşedintele chinez Xi Jinping „conspiră” împotriva Statelor Unite împreună cu liderii ruşi Vladimir Putin şi nord-coreean Kim Jong Un la o defilare militară, relatează AFP.

Purtătorul de cuvânt al Ministerului chinez de Externe spune că Beijingul îşi dezvoltă relaţiile diplomatice cu toate ţările.

”China îşi dezvoltă relaţiile diplomatice cu toate ţările, fără să ţintească vreodată un terţ”, subliniază un purtător de cuvânt al Ministerului chinez de Externe, Guo Jiakun.

Guo Jiakun anunţă că Xi Jinping şi Kim Jong Un ”se vor întâlni şi vor face un schimb aprofundat de vederi despre relaţiile” bilaterale ”şi despre probleme de interes comun”, fără să precizeze nici data şi nici locul întâlnirii.

El respinge totodată drept ”iresponsabile” declaraţii ale şefei diplomaţiei europene Kaja Kallas, care a prezentat această întâlnire între cei trei lideri drept o ”sfidare directă” a ordinii internaţionale.

„Nu asta înseamnă pacea pentru Europa”

„China şi Rusia vorbesc, de asemenea, despre realizarea împreună a unor schimbări nemaiîntâlnite de un secol” în arhitectura globală de securitate, a spus Kaja Kallas în discursul susţinut în faţa Institutului pentru Studii de Securitate al UE (EUISS) din Bruxelles.

„Putin, Kim şi Xi au apărut împreună în public pentru prima dată, proiectând o viziune a păcii prin ţeava unui pistol. Nu asta înseamnă pacea pentru Europa”, a subliniat Kaja Kallas.

Preşedintele chinez Xi Jinping, omologul său rus Vladimir Putin şi liderul nord-coreean Kim Jong-un au asistat miercuri, 3 septembrie, la Beijing la o paradă gigantică, care a avut caracterul unei demonstraţii de forţă militară şi diplomatică. Cu această ocazie, Xi Jinping şi-a prezentat ţara ca fiind „de neoprit”.

În această perioadă de tensiuni geopolitice puternice, Europa trebuie „să-şi construiască puterea (...) pentru a participa ca actor deplin”, a mai spus Kaja Kallas.

Gaza este un „exemplu de situaţie în care nu ne folosim puterea geopolitică”, din cauza lipsei de „unitate”, a punctat Kallas.

Ea a cerut celor 27 de state membre UE să dea dovadă împreună de „curaj politic”.

Acuzațiile lui Trump

„Fie ca preşedintele Xi şi poporul minunat al Chinei să aibă o nemaipomenită şi trainică zi de sărbătoare.

Vă rog să transmiteţi cele mai calde urări ale mele lui Vladimir Putin şi Kim Jong Un, în timp ce conspiraţi împotriva Statelor Unite ale Americii”, a scris Trump, pe Truth Social.

