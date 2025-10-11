China anunță o recompensă pentru informații despre unitatea taiwaneză de „operațiuni psihologice”. Taipeiul acuză o nouă ofensivă propagandistică

Beijingul a anunțat sâmbătă, 11 octombrie, o recompensă în valoare de 1.400 de dolari pentru informații care ar duce la identificarea sau capturarea a 18 persoane, prezentate drept membri ai unui așa-numit „departament de operațiuni psihologice” din armata Taiwanului. Autoritățile chineze îi acuză pe cei vizați că desfășoară activități de „separatism” și „dezinformare”, într-un gest care a stârnit reacții ferme din partea Taipeiului.

Recompensa, oferită de Biroul de Securitate Publică din orașul Xiamen — situat pe coasta continentală, vizavi de insula Taiwan —, este însoțită de publicarea fotografiilor, numelor și numerelor de identificare ale celor 18 presupuşi ofițeri. În comunicatul transmis de autoritățile chineze, aceștia sunt descriși ca fiind parte a unui aparat propagandistic complex, implicat în „război psihologic”, manipulare a opiniei publice, diseminare de informații false și operarea unor rețele de comunicare clandestine.

„Aceștia au desfășurat pe termen lung activități menite să incite la separatism”, se afirmă în declarația oficială, în care se adaugă că sumele oferite pentru informații relevante pot ajunge la 10.000 de yuani (aproximativ 1.400 de dolari americani).

O ofensivă simbolică, fără aplicabilitate legală

Autoritățile din Taiwan au reacționat rapid, calificând acuzațiile drept parte a unei campanii de intimidare orchestrată de regimul de la Beijing, fără valoare juridică și cu scopul de a submina încrederea în structurile democratice ale insulei.

Ads

„Este o manifestare clasică a gândirii autoritare — despotică și rigidă — care urmărește să divizeze societatea taiwaneză, să discrediteze guvernul și să exercite presiune psihologică prin mijloace de război cognitiv”, a transmis Ministerul Apărării din Taipei, într-un comunicat citat de agenția Reuters.

Reprezentanții instituției mai susțin că Beijingul exploatează libertatea de exprimare din Taiwan pentru a colecta date și a fabrica acuzații menite să justifice acțiuni ostile, inclusiv în plan diplomatic și militar.

„Apărarea securității naționale este o datorie firească a fiecărui militar”, se mai arată în reacția oficială, care subliniază caracterul neaplicabil al măsurii chineze, întrucât Taiwanul nu se află sub jurisdicția Beijingului, iar cetățenii săi nu călătoresc în China continentală în misiuni oficiale.

Un nou episod într-un conflict cu miză globală

Măsura Beijingului vine la o zi după ce președintele taiwanez William Lai a reiterat angajamentul pentru întărirea capacităților de apărare ale insulei și a cerut Chinei să renunțe la amenințările militare. Răspunsul nu a întârziat: China l-a numit pe Lai „provocator” și „instigator la război”.

Ads

Nu este pentru prima dată când Beijingul adoptă astfel de tactici. În luna iunie, autoritățile chineze au emis o listă cu 20 de persoane, identificate drept „hackeri militari taiwanezi”, pentru care s-au oferit recompense similare. Taipeiul a reacționat atunci într-un registru aproape identic: cu fermitate, dar fără escaladare.

Pentru China, Taiwanul rămâne o provincie „rebelă”, iar oficialii chinezi nu au exclus niciodată folosirea forței pentru a o readuce sub controlul guvernului central. În schimb, liderii din Taipei susțin că viitorul insulei poate fi decis doar de cetățenii săi și că încercările Beijingului de a impune narativul unificării prin constrângere sunt contraproductive și periculoase.

Până în prezent, inițiativele Beijingului — fie ele diplomatice, propagandistice sau simbolice — nu au reușit să fractureze coeziunea internă din Taiwan sau să modifice poziționarea internațională a insulei. Dar miza rămâne uriașă: nu doar pentru cele două maluri ale strâmtorii, ci și pentru echilibrul strategic global.

Ads