Ce afaceri are China cu țările din UE și ce oportunități economice are România: „Nu putem trăi izolați”

Relațiile comerciale cu China, a doua mare putere economică a lumii, reprezintă un subiect difuz în spațiul public românesc, în special în ultimii ani. Însă, dezbaterile publice din această săptămână, privind ceremonia organizată de către Xi Jinping, au creat un bun prilej de a analiza relația țării noastre cu superputerea din Asia.

Vizita lui Adrian Năstase și a Vioricăi Dăncilă, în China, a generat ample dezbateri și controverse în societate. Miniștrii USR Țoiu (MAE) și Moșteanu (MApN) au lansat atacuri dure, în timp ce președintele Dan a avut o abordare echilibrată. De asemenea, fostul premier Ponta a criticat oficialul de la Externe, despre care a spus că are apucături de „bolșevic”.

Expertul în securitate Iulian Fota a explicat că statul condus de către Xi Jinping „nu este Rusia” și că „în politica noastră externă trebuie să fim înțelepți, nu isterici”. De asemenea, analistul de politică externă Ștefan Popescu a avertizat că liderii politici din poza realizată în Beijing, la ceremonia pregătită de către președintele Xi, nu sunt „o tabără monolitică”. În plus, Popescu a adus în atenție viziunea deschisă a unor lideri europeni, precum Emmanuel Macron, în relația cu China.

Statul condus de către Xi Jinping nu are o poziție izolaționistă în relația cu Uniunea Europeană, ba din contră. De asemenea, mai multe state din blocul comunitar sunt deschise la afaceri cu chinezii. China este cel de-al doilea partener comercial al UE după SUA, cu un volum bilateral de aproximativ 732 de miliarde de euro în 2024, potrivit datelor oficiale.

Marii jucători din UE care fac afaceri cu China

Germania este cel mai mare partener comercial al Chinei, cu accent pe exporturi de mașini și tehnologie. Olanda are cu China relații solide în sfera de comerț maritim și logistică. „Țara Lalelelor” este un „hub” important pentru importurile chineze în Europa, prin portul Rotterdam. Italia este al treilea cel mai mare partener comercial din UE al Chinei, cu accent pe investiții chineze în porturi, însă relația celor două state bifează evoluții importante și în sectorul energetic, dar și în sfera de îmbrăcăminte-modă. Franța, de asemenea, colaborează cu China în sectorul de energie nucleară, dar și în zona aviatică. Polonia și Cehia se bazează pe un parteneriat cu China în infrastructură și energie, Suedia și Finlanda în tehnologie și inovație, iar Spania se concentrează pe agricultură și turism în relația cu chinezii.

Investiții masive ale Chinei, la vecinii maghiari

Vecinii din Ungaria au un „parteneriat strategic” cu China. Xi Jinping a efectuat chiar o vizită la Budapesta, în 2024, în cinstea acestei colaborări. „Deschiderea către Est” este inițiativa semnată de către premierul Viktor Orban, încă din 2010. Ungaria a fost prima țară din Uniunea Europeană care a aderat la inițiativa Belt and Road (BRI), în 2015. Astfel, maghiarii s-au poziționat de mult timp drept parteneri de încredere ai chinezilor. De asemenea, este binecunoscută relația directă a lui Orban atât cu președintele SUA, Donald Trump, cât și cu președintele rus Vladimir Putin.

China este unul dintre cei mai mari investitori străini în Ungaria. Cele două părți au semnat 18 acorduri bilaterale în mai 2024, ce acoperă domenii precum energia nucleară, electromobilitate, IT, turism și securitate publică, relatează presa internațională. În 2023, 44% din investițiile străine directe făcute de China în Europa au mers la maghiari. În 2023, comerțul bilateral a depășit 10 miliarde de dolari, cu un deficit de două miliarde de dolari la maghiari. În Ungaria au ajuns în general electronice și diverse bunuri de larg consum. De asemenea, printre investițiile majore ale chinezilor în Ungaria se numără fabrica de baterii de la Debrecen, CATL, și fabrica de vehicule electrice BYD, de la Szeged. Alte companii precum Wanhua, ZTE, Lenovo și Yanfeng Automotive au investiții în chimie, telecomunicații și industria auto.

Oportunitățile României în relația cu China

În cazul României, China este cel mai mare partener non-UE al țării noastre. În 2023 a fost raportat un comerț bilateral de aproximativ 7,6 miliarde de euro, potrivit Camerei de Comerț.

În funcție de strategia guvernului, respectiv a viitoarelor guverne ale României, țara noastră ar putea valorifica parteneriatul cu China pe mai multe paliere: infrastructură și transport - investiții chineze în porturi, drumuri și căi ferate (pe modelul maghiar); energie - colaborări în sectorul de energie regenerabilă, nucleară (China a arătat interes pentru astfel de proiecte, de-a lungul timpului); tehnologie și inovație - oportunități în sectorul IT, atragere de investiții în parcuri tehnologice; agricultură și comerț - exporturi românești de produse agricole; turism și educație - schimburi culturale, programe de formare, investiții în turism etc.

Iulian Fota, fost secretar de stat la Ministerul Afacerilor Externe (MAE), consideră China drept un stat prieten al României, cu care pot exista relații comerciale.

„Această țară este, pentru statul român, o țară prietenă. Cel puțin așa era acum doi ani, când am lucrat eu la Ministerul Afacerilor Externe. Evident, orice relație poate fi dezvoltată, dacă cele două părți au interes și vor acest lucru. În cazul Chinei, teoretic, da. Practic, depinde de fiecare dintre părți. Avem și exemple recente de dezvoltare a relațiilor comerciale, sectorul 3 al Autostrăzii A0, Nord”, a declarat expertul în securitate, pentru Ziare.com.

Profesorul Mircea Coșea nu este de acord cu izolarea României de pe harta relațiilor comerciale ale statelor care „contează” la nivel mondial, atunci când vine vorba despre afaceri și bani.

„România nu poate trece cu vederea o mare putere economică, așa cum este China. Nu putem să trăim izolați, doar la nivelul Uniunii Europene. Toate țările europene care au avut o guvernare inteligentă, toate cele care sunt pe lângă noi, precum Ungaria, Polonia, țările baltice, au dezvoltat relații extracomunitare în primul rând cu zona Pacific-China, pentru că acolo există bani, apetit de investiții, intenția de a dezvolta economia în afara granițelor asiatice. România nu se poate izola, nu se poate considera o insulă în care ne ambiționăm să nu avem relații cu China pentru că nu ne place nouă sistemul lor politic.

Economia, în momentul de față, nu are treabă cu ideologia. Să facă ce vor cu Partidul lor Comunist, dar putem colabora cu economia chineză, cu economia privată sau de stat chineză. Vorbim despre o dezvoltare uluitoare a Chinei în toate domeniile, dar mai ales în domeniul IT și al sectorului energiei regenerabile. Eu consider că izolarea, privirea Chinei ca pe un dușman ideologic sunt total greșite. Noi trebuie să privim acest stat ca pe un investitor, ca pe un posesor de fonduri, de tehnologie, de la care putem obține avantaje”, a explicat economistul, pentru Ziare.com.

