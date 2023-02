Cum arată resturile presupusului balon de spionaj al Chinei, doborât de americani în Oceanul Atlantic FOTO

Marina americană a publicat marţi fotografii cu resturile presupusului balon de spionaj al Chinei, care a fost doborât sâmbătă de forţele SUA cu o rachetă, după ce a stârnit polemici în Statele Unite şi a tensionat relaţia cu China în aşa măsură, încât Beijingul a refuzat un apel telefonic din partea şefului Pentagonului, relatează BBC.

Comandamentul Forţelor Flotei SUA a postat pe reţelele sociale mai multe fotografii în care se văd resturi mari ale balonului care sunt tractate cu o barcă.

Armata americană a desfăşurat vehicule subacvatice fără pilot, ca parte a efortului de căutare.

Marinarii care au recuperat duminică resturile din Atlantic făceau parte din echipa specializată în explozibili a Marinei americane.

📍ATLANTIC OCEAN - @USNavy Sailors assigned to Explosive Ordnance Disposal Group 2 recover a high-altitude surveillance balloon off the coast of Myrtle Beach, South Carolina, Feb. 5, 2023. pic.twitter.com/QwjSFQEw1b