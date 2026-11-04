China amenință să lase Rusia fără clienți pe piața armamentului. Arma care ar putea schimba regulile jocului

Autor: Vlad Ionescu
Miercuri, 04 Noiembrie 2026, ora 18:59
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China amenință să lase Rusia fără clienți pe piața armamentului. Arma care ar putea schimba regulile jocului
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China a reușit să îmbunătățească un sistem de apărare antiaeriană inspirat din tehnologia rusească, iar rezultatul ar putea pune presiune pe exporturile de armament ale Moscovei. Este vorba despre HQ-9B, o variantă dezvoltată pornind de la sistemul rusesc S-300, despre care Beijingul susține că poate intercepta inclusiv rachete balistice.

Performanțele au fost prezentate în urma unui exercițiu militar în care sistemul chinezesc a trebuit să răspundă unui atac simulat din două direcții opuse. Militarii au avut la dispoziție doar două secunde pentru reacție, iar una dintre rachetele care reprezentau amenințarea și-a modificat brusc traiectoria, scrie DefenseRomania.

De ce noua armă a Chinei ar putea deveni o problemă pentru Rusia

Potrivit informațiilor prezentate de presa chineză, ambele ținte au fost interceptate, întregul exercițiu durând două minute de la declanșarea alarmei.

Sistemul folosește un radar și un mecanism de navigație care permit corectarea traiectoriei rachetelor în timpul zborului. Astfel, poate urmări ținte care își schimbă direcția, o capacitate importantă în cazul atacurilor cu rachete moderne.

Timp de zeci de ani, Rusia a vândut sisteme S-300 și S-400 în Asia, Africa și Orientul Mijlociu. Acum, China încearcă să atragă aceiași cumpărători cu o alternativă mai ieftină, comercializată la export sub denumirea FD-2000.

Serbia, Azerbaidjan și Uzbekistan se numără printre statele care au achiziționat deja versiunea chinezească. Oferta include nu doar lansatoare și rachete, ci și radare conectate într-o rețea care permite schimbul rapid de informații și repartizarea automată a țintelor.

China continuă, în același timp, să utilizeze numeroase sisteme rusești S-300 și S-400, deși și-a dezvoltat propria tehnologie.

Există însă întrebări privind eficiența HQ-9B împotriva celor mai avansate arme hipersonice. Rezultatele prezentate provin din exerciții controlate, iar performanțele în condiții reale de război nu au fost demonstrate.

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