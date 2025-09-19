China testează o rută rapidă spre Europa prin Arctica în dezgheț

O companie chineză urmează să trimită un portcontainer pe ruta de coastă nordică a Rusiei către Europa – o călătorie posibilă datorită topirii gheții arctice și schimbărilor climatice accelerate, cu implicații semnificative pentru comerțul global și pentru mediu.

Nava Istanbul Bridge va pleca pe 20 septembrie din portul Ningbo-Zhoushan, cel mai mare din lume, spre Felixstowe, Marea Britanie, într-o călătorie de 18 zile, escortată de spărgătoare de gheață. Obiectivul nu este o cursă izolată – asemenea traversări au mai existat –, ci stabilirea unei legături comerciale regulate între porturi din Asia și Europa prin Ruta Mării Nordului, scrie politico.eu.

Arctica, nou front geopolitic

„Arctica este prima regiune unde schimbările climatice redesenează harta geopolitică”, spune Malte Humpert, fondator al Arctic Institute, un think-tank din Washington. „Dacă nu ar fi existat schimbările climatice, nu am discuta acum despre petrolul și gazele produse de Rusia în regiune sau despre navele container chinezești care traversează Oceanul Arctic.”

Ruta arctică ar putea oferi un avantaj semnificativ: este cu până la 40% mai scurtă decât traseele prin Canalul Suez sau Singapore. Însă, pentru moment, volumele transportate sunt reduse, reprezentând aproximativ 1% din comerțul Asia–Europa, potrivit companiei de consultanță Xeneta.

Ads

Avantaje economice și comerciale

Testul Chinei are și o miză practică imediată: evitarea aglomerației din porturile europene. Multe bunuri, inclusiv produse de sezon precum decorațiunile de Crăciun, ajung în Rotterdam și Hamburg aproape simultan, ceea ce creează blocaje logistice. Prin Arctica, livrările ar putea sosi cu trei-patru săptămâni mai devreme.

Pe termen lung, ruta ar putea fi atractivă și pentru transportul auto. „Dacă încarci 10.000 de vehicule electrice în China și le descarci direct în Rotterdam sau Hamburg, fără opriri intermediare, devine o opțiune viabilă”, afirmă Humpert.

Riscuri majore pentru mediu

Traversarea Arcticii rămâne însă riscantă. Regiunea se încălzește de trei-patru ori mai repede decât media globală, iar poluarea produsă de nave – în special de combustibilii grei – are efecte disproporționate asupra gheții și ecosistemelor. În plus, capacitatea de răspuns la accidente petroliere este redusă.

Ads

Nava folosită pentru acest test, un portcontainer de 25 de ani, nu este întărită pentru gheață și ridică semne de întrebare privind siguranța. În pofida interdicției tehnice a combustibililor grei introdusă de Organizația Maritimă Internațională în 2024, excepțiile și lacunele legislative permit în continuare utilizarea acestora.

Un proiect de viitor

Specialiștii subliniază că experimentul chinez are mai mult valoare strategică decât comercială pe termen scurt. „Dacă privim peste 30–40 de ani, când gheața se va retrage și mai mult, Arctica ar putea deveni o rută suplimentară de transport”, spune Humpert. „Nu va înlocui Canalul Suez, dar va conta.”

Următoarea ocazie de a întări regulile internaționale privind transportul maritim în regiune va fi în februarie 2026, când subcomitetul IMO pentru prevenirea poluării va discuta noi măsuri, pe fondul unei activități maritime tot mai intense în Arctica.

Ads