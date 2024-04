Șase cadavre găsite în urma coliziunii dintre două ambarcațiuni în largul provinciei chineze Hainan. Două cadavre încă mai sunt căutate

Şase cadavre au fost găsite în largul coastelor chineze la o săptămână după o coliziune între un vapor de pescuit şi o navă comercială, accident soldat cu opt morţi, anunţă miercuri, 10 aprilie, Centrul de Căutare şi Salvare Maritimă (Provincial Maritime Search and Rescue Center).

Această coliziune a avut loc în largul coastei de sud-vest a provinciei Hainan.

Eight bodies have been recovered from sea a week after a collision between a fishing boat and a commercial ship off the southwestern coast of south China's Hainan Province, with all the people reported missing found. https://t.co/TeqecUOlc2 pic.twitter.com/HJpitu7avk