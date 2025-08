Armata Chinei a organizat, în a doua jumătate a lunii iulie, un exercițiu militar comun cu forțele speciale ale Serbiei, în provincia Hebei, la nord de Beijing. Evenimentul, intitulat Peace Guardian 2025, a fost prima colaborare oficială de acest tip între cele două state, confirmând relațiile militare în curs de consolidare dintre Beijing și Belgrad.

Fotografii oficiale, publicate marți de Ministerul Apărării din Serbia, surprind momente din timpul antrenamentului comun: trageri tactice, simulări urbane și rurale, dar și folosirea de drone și vehicule fără pilot în scenarii specifice operațiunilor speciale.

China a devenit, în ultimii ani, un partener strategic tot mai vizibil pentru Serbia. Președintele Aleksandar Vučić a descris Beijingul drept „cel mai prețios prieten” al țării sale, într-o întâlnire cu omologul chinez Xi Jinping, desfășurată la Moscova în mai 2024 — o declarație simbolică, făcută într-un context dominat de apropierea celor două capitale de Moscova, pe fondul războiului din Ucraina.

Deși Serbia își menține statutul de neutralitate militară și nu este membră a niciunei alianțe defensive, aceasta și-a dezvoltat relațiile bilaterale cu mai mulți actori globali. Printre aceștia, China ocupă un loc special, atât în termeni politici, cât și militari. Serbia a achiziționat în ultimii ani sisteme de rachete sol-aer și drone de fabricație chineză, ceea ce a stârnit reacții rezervate la Bruxelles.

