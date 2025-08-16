Încă un succes pentru China. Magazinul online care a devenit „viral” în Marea Britanie

Sambata, 16 August 2025
Retailerul de modă rapidă Shein a înregistrat vânzări de 2,05 miliarde lire sterline (2,77 miliarde dolari) în Marea Britanie în 2024, în creştere cu 32,3% faţă de anul precedent, potrivit unui raport financiar publicat vineri, citat de Reuters.

Marea Britanie este a treia piaţă ca mărime pentru companie, după Statele Unite şi Germania, Shein consolidându-şi poziţia în contextul pregătirilor pentru o listare la bursă în Hong Kong.

Filiala britanică, Shein Distribution UK Ltd, a raportat un profit înainte de taxe de 38,25 milioane lire sterline, în urcare cu 56,6% faţă de 2023. Printre reperele anului trecut, compania a menţionat deschiderea a două birouri noi la Londra şi Manchester, un magazin pop-up la Liverpool şi un tur de Crăciun cu autobuzul prin 12 oraşe britanice.

Rețeta succesului pentru Shein, magazinul chinezesc ce are fani și-n România

Shein a atras clienţi prin preţuri reduse şi promoţii constante, câştigând cotă de piaţă de la retaileri tradiţionali precum ASOS şi H&M, în timp ce inflaţia a afectat puterea de cumpărare a consumatorilor. Oferta s-a extins dincolo de modă, incluzând articole pentru casă, jucării şi produse de hobby.

Totuşi, avantajul competitiv al Shein, bazat pe livrările directe din China fără taxe vamale pentru colete de valoare mică, începe să dispară.

Administraţia Trump a eliminat scutirea „de minimis” pentru pachetele sub 800 de dolari, iar Uniunea Europeană intenţionează să facă acelaşi lucru pentru expedierile sub 150 de euro.

Marea Britanie analizează, la rândul său, schimbarea regulilor, după ce retailerii locali au acuzat că platforme precum Shein şi Temu beneficiază de o concurenţă neloială.

