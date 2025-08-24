Disciplină la milimetru. Imagini cu soldați chinezi așteptând trenul fac înconjurul internetului VIDEO

Autor: Veronica Andrei
Duminica, 24 August 2025, ora 15:42
1158 citiri
Disciplină la milimetru. Imagini cu soldați chinezi așteptând trenul fac înconjurul internetului VIDEO
Soldați chinezi în gară/FOTO:X@China_Fact

O înregistrare difuzată recent de presa de stat chineză, în care zeci de militari așteaptă un tren în tăcere desăvârșită și într-o postură impecabilă, a devenit virală pe rețelele sociale.

În imaginile difuzate de agenția China News, câteva zeci de soldați chinezi sunt surprinși stând direct pe podeaua unei săli de așteptare dintr-o gară. Postura lor – spatele drept, umerii trași înapoi, privirea înainte – a fost descrisă de utilizatorii din mediul online ca „impresionantă” și „demnă de un spectacol de teatru militar”. Niciun gest inutil, niciun semn de relaxare. Timp de minute întregi, militarii par să nu clipească.

Publicația chineză notează sec: „Soldații au așteptat trenul în poziție așezată, păstrând o disciplină impecabilă.” Dar reacția internauților a fost amplificată de contrastul tot mai vizibil cu ce se întâmplă pe alte fronturi ale lumii.

Spectacolul vizual oferit de armata chineză pare, în acest context, parte a unei strategii de soft power, în care disciplina și uniformitatea devin mesaje de autoritate și control. Războiul nu mai este doar despre armament și teritorii, ci și despre imagine, simbol și percepție.

China ia în calcul trimiterea de trupe în Ucraina. Care este singura condiție pusă de Beijing
China ia în calcul trimiterea de trupe în Ucraina. Care este singura condiție pusă de Beijing
China s-ar putea implica direct în conflictul din Ucraina prin participarea la o misiune de menținere a păcii. Informația, dezvăluită de publicația germană Welt am Sonntag, arată că...
China a tăiat internetul global pentru o oră, fără explicații oficiale
China a tăiat internetul global pentru o oră, fără explicații oficiale
Milioane de utilizatori din China s-au trezit miercuri, 20 august 2025, într-o situație fără precedent: nu au mai putut accesa mare parte din internetul global timp de mai bine de o oră....
#China, #soladti, #disciplina, #imaginie , #China
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
Sorana Cirstea, mesaj clar pentru Ion Alexandru Tiriac
OrangeSport.ro
Ioan Andone poate face pasul in Superliga! "Voi face parte din noua societate". Clubul de traditie produce schimbarea si a "depus toate actele"
DigiSport.ro
Scandari la Cleveland, in timpul ceremoniei Soranei Cirstea! Fanii au rostit un SINGUR cuvant

Ep. 119 - Iohannis are de dat 4,7 MILIOANE de...

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Tragedia din Munții Făgăraș. Doi tineri, proaspăt logodiți, sunt printre cei patru decedați. Cu doar trei săptămâni înainte, Ștefania scăpase dintr-un alt accident
  2. Disciplină la milimetru. Imagini cu soldați chinezi așteptând trenul fac înconjurul internetului VIDEO
  3. De la lider regional la actor marginal. Polonia, absentă de la discuțiile de pace privind Ucraina din cauza tensiunilor interne
  4. Alerte de vreme severă imediată. Localitățile în care se strică brusc vremea în următoarele ore UPDATE
  5. Un român din Germania a încercat să-și omoare toată familia. A supraviețuit doar fetița de 2 ani, care este în stare gravă
  6. Alina Kabaeva, femeia din umbra Kremlinului. Averea discreționară a iubitei secrete a lui Vladimir Putin
  7. Ce salarii au grefierii români. Majoritatea încasează mai puțin de jumătate din câștigurile magistraților
  8. Polițiștii de frontieră au confiscat haine "de firmă" și parfumuri contrafăcute în valoare de aproape 1,5 milioane de lei. Din ce țară erau aduse
  9. Lavrov acuză Occidentul că blochează negocierile de pace pentru Ucraina: „Sperăm că aceste tentative vor eșua”
  10. Momente de groază în Râmnicu Vâlcea: Un individ a îndreptat un pistol spre o femeie, în trafic