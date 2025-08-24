O înregistrare difuzată recent de presa de stat chineză, în care zeci de militari așteaptă un tren în tăcere desăvârșită și într-o postură impecabilă, a devenit virală pe rețelele sociale.

În imaginile difuzate de agenția China News, câteva zeci de soldați chinezi sunt surprinși stând direct pe podeaua unei săli de așteptare dintr-o gară. Postura lor – spatele drept, umerii trași înapoi, privirea înainte – a fost descrisă de utilizatorii din mediul online ca „impresionantă” și „demnă de un spectacol de teatru militar”. Niciun gest inutil, niciun semn de relaxare. Timp de minute întregi, militarii par să nu clipească.

While waiting for the train, the Chinese soldiers sat on the ground—straight backs, disciplined posture. Online reactions: “This is the most impressive view!” pic.twitter.com/8iBPrbeLbj — China News 中国新闻网 (@Echinanews) August 23, 2025

Publicația chineză notează sec: „Soldații au așteptat trenul în poziție așezată, păstrând o disciplină impecabilă.” Dar reacția internauților a fost amplificată de contrastul tot mai vizibil cu ce se întâmplă pe alte fronturi ale lumii.

Spectacolul vizual oferit de armata chineză pare, în acest context, parte a unei strategii de soft power, în care disciplina și uniformitatea devin mesaje de autoritate și control. Războiul nu mai este doar despre armament și teritorii, ci și despre imagine, simbol și percepție.

