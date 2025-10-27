Apelul făcut de China, în timp ce „războaiele comerciale” se întețesc. „O lume multipolară este în curs de apariţie”

Ministrul chinez de externe Wang Yi a afirmat luni, 27 octombrie, că o lume „multipolară” este în curs de apariţie şi a făcut apel la „încheierea” războaielor comerciale, cu câteva zile înaintea unei întâlniri foarte aşteptate între Xi Jinping şi Donald Trump.

Preşedinţii chinez şi american urmează să se întâlnească joi în Coreea de Sud pentru a încerca să ajungă la un acord care să pună capăt războiului comercial dintre cele două ţări, informează AFP.

În cadrul unui forum organizat luni la Beijing, Wang a făcut apel la „încetarea politizării problemelor economice şi comerciale, a fragmentării artificiale a pieţelor mondiale şi a recursului la războaie comerciale şi bătălii tarifare”, într-o referire aparentă la ofensiva protecţionistă americană.

„Retragerea frecventă din acorduri şi revenirea asupra angajamentelor, însoţite de formarea entuziastă de blocuri şi grupuri, au expus multilateralismul la provocări fără precedent”, a adăugat el, fără a numi ţări.

„Sensul istoriei nu poate fi inversat şi o lume multipolară este în curs de apariţie”, a afirmat diplomatul.

Aceste declaraţii vin în contextul în care Donald Trump se află în drum spre Japonia, a doua etapă a turneului său asiatic, care va culmina cu întâlnirea cu Xi Jinping. Preşedintele american s-a declarat încrezător în posibilitatea de a încheia un „acord bun” cu China în cadrul discuţiilor prevăzute în marja summitului Cooperării Economice Asia-Pacific (APEC) din oraşul sud-coreean Gyeongju.

Ministrul american al Finanţelor, Scott Bessent, a asigurat, duminică seară, că cei doi şefi de stat vor valida un compromis privind pământurile rare şi un alt subiect sensibil, şi anume achiziţiile chineze de soia americană.

Din partea chineză, reprezentantul pentru comerţ internaţional Li Chenggang a asigurat că Beijingul şi Washingtonul au ajuns la un „consens preliminar”. În prezent, între cele două ţări este în vigoare o armistiţiu vamal, care urmează să expire pe 10 noiembrie.

Ads