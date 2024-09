Cel mai nou submarin cu propulsie nucleară al Chinei s-a scufundat în portul Wuhan. Gafa a fost acoperită de Partidul Comunist, dar descoperită de americani

Cel mai nou submarin cu propulsie nucleară al Chinei s-a scufundat într-un port din Wuhan, iar Partidul Comunist a încercat să ascundă gafa luni de zile.

Nava din clasa Zhou s-a scufundat în timpul construcției, incidentul fiind descoperit mai întâi de oficialii americani care evaluau fotografiile din satelit ale șantierului naval Wuchang.

Submarinul care are o pupa distinctă în formă de X, se crede că s-a scufundat la sfârșitul lunii mai sau începutul lunii iunie, în timp ce era supus testelor finale de echipare pentru mare.

Nu se știe dacă la bord se afla combustibil nuclear, dar mai mulți experți au speculat că ar fi fost, scrie Wall Street Journal.

Au fost mobilizate macarale pentru a salva submarinul, dar dacă va fi scos la suprafață va avea nevoie de o reparație majoră și va dura luni de zile pentru a curăța electronicele „pline cu apă”.

Oficialii americani au declarat că Beijingul încă nu eșantionează apă pentru niveluri crescute de radiații și nu au exclus că personal militar sau cei care lucrau la bord să fi murit în timpul accidentului.

