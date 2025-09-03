Lipsa oricărei mențiuni despre invazia Rusiei în Ucraina în declarația finală a summitului Organizației de Cooperare de la Shanghai (SCO), desfășurat săptămâna aceasta la Tianjin, nu este – contrar aparențelor – o formă de susținere tacită pentru Kremlin. Dimpotrivă, spune fostul consilier al Departamentului de Stat și fost analist CIA, Paul Goble: este un semn clar al izolării diplomatice a Moscovei.

„Faptul că declarația finală a SCO nu menționează războiul din Ucraina nu înseamnă că toate statele membre susțin Rusia. Din contră”, a declarat Goble pentru publicația Kyiv Post.

Eșec diplomatic pentru Kremlin

Dincolo de fastul protocolar, summitul de la Tianjin a adus un eșec vizibil pentru președintele rus Vladimir Putin, care nu a reușit să obțină nici măcar o formulare vag favorabilă intereselor Moscovei în conflictul cu Ucraina.

„Putin nu a reușit să obțină formula dorită și, prin urmare, nu a existat nicio formulă. Ar fi fost ideal dacă SCO ar fi condamnat agresiunea rusă, dar absența totală a oricărei referiri scoate în evidență slăbiciunea Rusiei, nu forța ei”, a subliniat Goble.

Tăcerea în documentul final nu este întâmplătoare, ci rezultatul direct al lipsei de consens în interiorul blocului. Kremlinul a sperat într-o formulare care să-i legitimeze poziția. Faptul că nu a obținut nici atât sugerează că nici măcar aliații tradiționali nu mai sunt dispuși să-și asume riscuri diplomatice pentru Putin.

SCO: Mai mult o fațadă decât un bloc unitar

Summitul a pus sub semnul întrebării și percepția că SCO ar fi o coaliție coerentă anti-occidentală. Potrivit lui Goble, deși liderul de la Kremlin ar dori să transforme organizația într-un bloc autoritar, realitatea politică a membrilor face acest lucru imposibil.

„Putin visează la o alianță autoritară sub umbrela SCO. Dar unele state membre nu sunt autoritare, în timp ce altele autoritare nici măcar nu fac parte din organizație. Rezultatul? OCS nu este în poziția de a provoca democrațiile occidentale și nici de a sprijini agresiunea rusă, indiferent de speranțele Moscovei”, afirmă Goble.

Această lipsă de coerență se reflectă și în lipsa unor angajamente ferme din partea statelor membre, chiar și în chestiuni de securitate regională.

Impact redus asupra războiului din Ucraina

Pe fond, summitul nu a avut niciun impact real asupra situației din Ucraina. În ciuda prezenței și declarațiilor simbolice, Rusia nu a reușit să obțină sprijin politic sau militar concret din partea partenerilor din SCO.

„Dacă Putin ar fi obținut ce își dorea, statele membre s-ar fi angajat să-l sprijine în Ucraina. Nu s-a întâmplat asta, ceea ce arată că întâlnirea nu are o semnificație practică reală în contextul războiului”, notează fostul analist CIA.

Unii membri SCO ar putea, în mod individual, să mențină legături economice sau logistice cu Rusia. Alții nu. Dar ca organizație, SCO nu oferă nici unitate, nici direcție în sprijinul Kremlinului.

Retorica lumii multipolare: lozinci fără acoperire

În final, accentul pus de gazdele chineze pe ideea unei „lumi multipolare” este văzut de Goble ca o formulă retorică, comună statelor aflate în ascensiune sau celor care se simt marginalizate în ordinea liberală post-Război Rece.

„A invoca o lume multipolară e un limbaj standard pentru puterile emergente sau cele care simt că nu primesc atenția cuvenită. Sună bine pentru cei care îl promovează, dar nu înseamnă mare lucru în sine”, conchide Goble.

Summitul a avut loc într-un context internațional marcat de crize multiple: rivalitatea comercială SUA–China, războiul din Ucraina, tensiunile din Orientul Mijlociu și criza climatică. OCS nu oferă răspunsuri clare la aceste provocări. Mai degrabă, funcționează ca un spațiu de exprimare pentru statele care caută să își demonstreze independența față de Occident, chiar și simbolic.

Pentru India, Tianjin este o ocazie de a testa limitele relației cu China, fără a renunța la ancorarea occidentală. Pentru Rusia, summitul este o formă de antidot la izolare, chiar dacă doar la nivel de imagine. Pentru China, este o demonstrație de forță și o încercare de a impune propria versiune a multipolarității.

Între ambiție și realitate

Summitul de la Tianjin nu este un moment de cotitură, ci mai degrabă o oglindă a contradicțiilor actuale. India va continua să mențină un minim contact cu Beijingul, dar fără iluzii privind o apropiere strategică. Rusia va folosi SCO ca pe o scenă pentru a-și afirma supraviețuirea politică, dar cu influență tot mai redusă. Iar China va prezenta declarațiile de la Tianjin ca pe o validare a unei lumi multipolare – deși, în practică, acestea nu obligă pe nimeni.

SCO va rămâne relevantă mai ales prin valoarea sa simbolică. Pentru multe state din Sudul Global, simpla participare într-un forum non-occidental are semnificație. Însă lipsa de încredere, interesele divergente și fragmentarea structurală limitează transformarea sa într-o veritabilă alternativă la ordinea occidentală.

Summitul reflectă realitatea unei organizații cu ambiții mari, dar rezultate modeste – un forum în care imaginea depășește conținutul.

Deși ordinea internațională liberală este contestată în mod vizibil, summitul de la Tianjin nu a reușit să ofere o alternativă clară sau convingătoare. Tăcerea SCO pe tema Ucrainei nu reflectă o alianță în formare, ci mai degrabă o fragmentare a intereselor și o incapacitate de a susține, colectiv, linia promovată de Rusia.

