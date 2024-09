Haos total în China. Imagini apocaliptice cu taifunul Yagi VIDEO

Taifunul Yagi a făcut prăpăd în sudul Chinei, vineri. Locuințe, clădiri de birouri, spații publice au fost distruse, în timp ce toate activitățile comerciale au fost oprite în regiune. Un milion de oameni au fost nevoiți să se relocheze, în așteptarea încetării fenomenului extrem, relatează presa internațională.

Experții în meteorologie au raportat viteze ale vântului de până la 250 km/h. Furtuna a adus ploi abundente în cea mai mare parte a provinciei Hainan, iar unele zone s-au confruntat cu pene de curent. Oamenii au construit bariere de saci de nisip în fața clădirilor pentru a se proteja de posibile inundații și și-au consolidat ferestrele cu bandă adezivă, a raportat agenția oficială de știri Xinhua din China.

Orașul Qinzhou din regiunea Guangxi a emis, de asemenea, o alertă de urgență maximă pentru a se proteja împotriva taifunului. Meteorologii au spus că se așteaptă ca Yagi să atingă din nou țărmul undeva între orașul Fangchenggang din regiune și zona de coastă din nordul Vietnamului sâmbătă după-amiază, scrie Antena 3.

Orașul Beihai a suspendat munca, cursurile, afacerile și transportul vineri, a declarat presa locală.

În Hong Kong, tranzacțiile la bursă, serviciile bancare și școlile au fost suspendate vineri mai devreme, după ce autoritatea meteorologică a orașului a ridicat un semnal de taifun nr. 8 pentru Yagi, a treia cea mai mare avertizare din cadrul sistemului meteorologic al orașului.

Super Typhoon Yagi has pounded south China with heavy rain and gusty winds, leaving four people dead and 95 injured, authorities said Saturday https://t.co/b30g9fOC0G pic.twitter.com/VWAK0TBEzA

Yagi a forțat peste 270 de persoane să se refugieze în adăposturi guvernamentale temporare și a dus la anularea a peste 100 de zboruri în oraș. Nouă persoane au fost rănite și tratate la spitale. Ploile abundente și vântul puternic au doborât zeci de copaci.

Imagini apocaliptice din China au ajuns virale.

-Super Typhoon #Yagi hit island districts of north #Vietnam that host 2 million people with wind speeds of 160kmph #Huawei #Earth #HeavyRains #iPhone16 #GaneshChaurthi pic.twitter.com/C4x8hFDZRb

-2 killed, 92 injured as super Typhoon Yagi wreaks havoc in #China

Yagi era o furtună tropicală când a ieșit miercuri din nord-vestul Filipinelor și a intrat în Marea Chinei de Sud, făcând cel puțin 16 morți și 17 dispăruți, majoritatea în urma alunecărilor de teren și a inundațiilor generalizate, și afectând peste 2 milioane de persoane în provinciile din nord și centru.

Super typhoon #Yagi has DOUBLED in strength since wreaking havoc in the Philippines.

The storm is now barrelling towards China and Vietnam. Stay safe ❤️

Big oil polluters are worsening extreme weather disasters. They must be held to account. pic.twitter.com/BU9o90ncac