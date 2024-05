Tatăl româncei închise într-un penitenciar din China povestește coșmarul pe care îl trăiește de 6 ani: Cerem în genunchi autorităților să negocieze

Părinții Alinei Apostol, românca închisă într-un penitenciar din China, încearcă de 6 ani să convingă autoritățile române să negocieze eliberarea fiicei lor. De-a lungul timpului au primit tot felul de promisiuni, însă nu s-a rezolvat nimic și spun că fiica lor suportă tot mai greu condițiile din penitenciar.

Ultima dată când a vorbit cu părinții săi la telefon, tânăra de 34 de ani le-a povestit plângând părinților ei că mâncarea este proastă și prea puțină, că se simte epuizată și cade din picioare din cauza celor 12 ore pe zi de muncă la fabrica închisorii, unde face mănuși. Mai mult, din cauza alimentației deficitare, a început să-și piardă dinții și are dureri îngrozitoare.

”Vorbim cu ea o dată pe lună, timp de zece minute. Nu are voie să vorbească decât în limba engleză, iar noi nu știm engleză, avem mereu nevoie de un traducător. Cu greu mai scapă câte un cuvânt în română, dar fără să lege vreo propoziție. Ultima dată când am vorbit cu ea, a izbucnit în plâns. Mi-a spus: «Nu am de mâncare, cad din picioare, pentru că sunt nemâncată». I se rup și dinții din cauza hranei proaste. Muncește 12 ore pe zi, face mănuși la fabrica de acolo. Din cauza epuizării și a lipsei de hrană, mai avea stări de leșin, care s-au accentuat.”, au declarat părinții tinerei pentru Gândul.

Ads

În încercarea de a sensibiliza autoritățile în ceea ce privește situația Alinei, românul Marius Balo, care în trecut a trecut printr-o situație similară, fiind închis într-un penitenciar din China timp de 8 ani, a făcut greva foamei în luna noiembrie a anului trecut.

Alina Apostol este absolventă a Facultății de Limbi și Literaturi Străine, vorbitoare de patru limbi străine. Avea 27 de ani când a fost închisă într-un penitenciar din provincia Fujian, din estul Chinei, pentru o fraudă cu cardul de credit.

Tânăra lucra ca traducător la o firmă de turism condusă de un chinez. un român și un sirian. Românul, pe care tânăra îl cunoștea din țară, i-a propus Alinei să fie managerul unei agenții de turism pe care acesta urma să o deschidă la Beijing, însă succesul promis nu a venit niciodată, fiind în schimb închisă pentru fraudă cu cardul de credit.

Ads

Tânăra nu și-a recunoscut niciodată vina, încă, chiar și așa, a fost condamnată la 13 ani și 6 luni de închisoare, la o amendă de 56.000 de euro și la plata a 217.000 de dolari în solidar cu ceilalți inculpați.

”Ea a fost manipulată, cu facultatea ei de limbi străine, nu avea nicio treabă cu infractorii ăștia, care se dădeau oameni de afaceri. Au ademenit-o că vor face o agenție de voiaj, iar ea va fi managerul acelei agenții. A crezut că realizează și ea ceva”, ne-a spus tatăl tinerei, Laurențiu Apostol.

Cu două luni înainte de plecarea în China, tânăra primise viză de Statele Unite, însă a ales să plece în țara asiatică.

De șase ani și jumătate, părinții Alinei, care va împlini 34 de ani luna viitoare au făcut eforturi mari pentru a-și aduce fata în țară și să ispășească aici restul pedepsei.

”Cerem în genunchi, dacă este nevoie, autorităților din România să negocieze cu autoritățile din China și să facă tot posibilul să o aducă acasă. Autoritățile române și cele chineze trebuie să găsească căile de punere în aplicare a hotărârii instanței. Noi plătim acea amendă, dar autoritățile să obțină garanții că va fi transferată. Cei de la ambasadă și de la Ministerul de Externe nu răspund, am fost și personal la ușa lor. Ne-au trimis la Direcția Consulară, care ne-a spus «da, da», dar nu am primit niciun răspuns concret de la ei. Eu am cerut și Ministerului de Justiție, și Ministerului de Externe să plătesc acești bani prin ei. Credem și sperăm că dacă vom plăti amenda, autoritățile chineze vor fi de acord cu transferul”, a spus Laurențiu Apostol, pentru Gândul.

Ads

Curtea de Apel București a dispus transferarea ei din China într-un penitenciar din România și a echivalat pedeapsa, conform legislației românești, printr-o sentință de 9 ani și 4 luni de închisoare, asta deoarece pentru fapta comisă de Alina Apostol, în România, pedeapsa maximă nu poate fi mai mare de 9 ani si 4 luni.Plata amenzii impuse de instanță persoanei condamnate este o condiție obligatorie pentru realizarea transferului unei persoane condamnate în China.

Cei doi soți au fost nevoiți să-și vândă apartamentul din București și să ia ban ide la bancă pentru a plăti amenda de 56.000 de euro.Acum, oamenii așteaptă doar un semn de la autoritățile din România, care au făcut niște pași timizi în această direcție.

Din cauza supărării și a grijilor pe care și le fac zi de zi de când fiica lor a fost închisă, soții Apostol au început să aibă probleme de sănătate și se tem ca nu cumva, într-o bună zi, din cauza aceasta să nu-și mai poată ajuta fiica.

Ads