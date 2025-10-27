Manevră sfidătoare a Chinei. Și-a trimis bombardierele cu arme nucleare în apropierea Taiwanului, chiar înainte de întâlnirea dintre Xi Jinping şi Donald Trump

Autor: Daniel Groza
Luni, 27 Octombrie 2025, ora 07:18
101 citiri
Manevră sfidătoare a Chinei. Și-a trimis bombardierele cu arme nucleare în apropierea Taiwanului, chiar înainte de întâlnirea dintre Xi Jinping şi Donald Trump
Donald Trump și Xi Jinping se întâlnesc în această săptămână / FOTO: X/@StockSavvyShay

China îşi etalează forţa militară înaintea întâlnirii dintre Xi Jinping şi Donald Trump, trimiţând bombardiere capabile să transporte arme nucleare în apropierea Taiwanului pentru „exerciţii de confruntare”. Manevrele aeriene amplifică tensiunile într-un moment în care Washingtonul şi Beijingul încearcă să detensioneze relaţiile comerciale şi strategice.

Nicio imformație precisă nu a fost comunicată de televiziunea naţională, care a publicat stirea prin intermediul contului său de pe reţeaua de socializare Weibo dedicată activităţilor militare, relatează Reuters.

„Mai multe avioane de vânătoare J-10 au zburat în formaţie de luptă într-un spaţiu aerian ţintă desemnat, iar mai multe bombardiere H-6K s-au îndreptat către apele şi spaţiul aerian din jurul Taiwanului pentru a efectua exerciţii simulate de confruntare”, se scrie, fără alte detalii.

Bombardierul strategic H-6K este capabil să transporte arme nucleare.

Xi Jinping şi Donald Trump sunt aşteptaţi să se întâlnească săptămâna aceasta în Coreea de Sud, în marja unui summit regional. Liderii chinez şi american ar trebui să discute în special despre războiul comercial care opune cele două ţări.

Secretarul de stat american, Marco Rubio, a declarat că Taiwanul nu ar trebui să fie îngrijorat de întâlnirea dintre cei doi preşedinţi.

Taiwan, pe care China îl consideră o provincie renegată şi nu exclude să o readucă în rândul său prin forţă, beneficiază de zeci de ani de un sprijin neoficial important din partea Statelor Unite. Washingtonul nu are relaţii diplomatice oficiale cu Taipei, dar este principalul său furnizor de arme.

Donald Trump se așteaptă la un acord comercial „bun” cu Beijingul, însă întâlnirea cu Xi Jinping este sub semnul întrebării
Donald Trump se așteaptă la un acord comercial „bun” cu Beijingul, însă întâlnirea cu Xi Jinping este sub semnul întrebării
Președintele american Donald Trump a declarat marți că se așteaptă să ajungă la un acord comercial 'bun' cu Beijingul la un summit al țărilor din Asia-Pacific care va avea loc săptămâna...
Războiul tarifar al lui Trump îl împinge pe premierul Canadei să caute sprijin în China și India
Războiul tarifar al lui Trump îl împinge pe premierul Canadei să caute sprijin în China și India
În contextul tensiunilor comerciale tot mai mari cu Statele Unite, premierul Canadei, Mark Carney, a început un amplu turneu asiatic, menit să consolideze relațiile economice cu China și...
#China, #Taiwan, #bombardiere, #intalnire, #Xi Jinping, #Donald Trump , #China
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
Gigi Becali i-a lasat pe toti "masca" la sfintirea Catedralei Mantuirii Neamului: "M-a bufnit plansul". Gestul neasteptat
ObservatorNews.ro
Destinatia inedita pentru care turistii platesc 800 de lei pe noapte. Peisajul te lasa fara cuvinte
DigiSport.ro
Gigi Becali i-a lasat pe toti "masca" la sfintirea Catedralei Mantuirii Neamului: "M-a bufnit plansul". Gestul neasteptat

Ep. 147 - România intră în război???

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Imagini savuroase cu fostul premier al Canadei Justin Trudeau și noua lui iubită, cântăreața Katy Perry. Cum au ales să-și facă publică relația VIDEO
  2. Manevră sfidătoare a Chinei. Și-a trimis bombardierele cu arme nucleare în apropierea Taiwanului, chiar înainte de întâlnirea dintre Xi Jinping şi Donald Trump
  3. Donald Trump este așteptat în Japonia. Ce speră să obțină președintele SUA din turul asiatic
  4. Zeci de drone ucrainene care se îndreptau spre Moscova, doborâte de Rusia. Două aeroporturi din Capitală au fost închise după atacurile nocturne
  5. „Secretul” lui Trump. De ce pare mai tânăr președintele SUA. Un medic și un psiholog au explicat: „Acești factori contează”
  6. Incoerența lui Donald Trump în raport cu Rusia și războiul din Ucraina. Cum arată un maraton de „încheiat” războaie și restabilit pacea cu orice preț
  7. Cât câștigă procurorii anticorupție care n-au mai prins „pești mari”: salarii care depășesc 40.000 lei lunar. Sporurile DNA: bani pentru risc, confidențialitate și condiții grele
  8. Scandal la un liceu din Iași: profesoară acuzată că ar apărea pe site-uri pentru adulți. Elevii au descoperit-o
  9. O privire asupra ultimelor zile ale dinozaurilor: „Erau încă în plină înflorire”, spun oamenii de știință
  10. Rusia se plânge că Trump a anulat întâlnirea cu Putin pentru că ar fi fost pierdere de timp: ”Suntem martorii unor tentative titanice de a sabota orice dialog” VIDEO