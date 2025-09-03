China „nu este intimidată niciodată de niciun tiran”, afirmă Xi Jinping. La parada de la Beijing au participat și Vladimir Putin cu Kim Jong Un FOTO/VIDEO

Miercuri, 03 Septembrie 2025, ora 08:29
China „nu este intimidată niciodată de niciun tiran”, afirmă Xi Jinping. La parada de la Beijing au participat și Vladimir Putin cu Kim Jong Un FOTO/VIDEO
Xi Jinping, alături de Vladimir Putin și Kim Jong Un Foto: Captură video/X/@AP

Președintele chinez Xi Jinping le-a spus miilor de militari de la parada de miercuri, 3 septembrie, că țara nu va fi intimidată de vreo altă țară, în timp ce Beijingul are dispute cu Washingtonul privind comerțul, tehnologia și alte subiecte, iar Xi lucrează la a construi o alternativă la ordinea mondială condusă de SUA, potrivit CNN.

Xi Jinping a avertizat că lumea trebuie să ”aleagă între pace și război”, în timp ce a găzduit parada militară la care au asistat președintele rus Vladimir Putin și liderul nord-coreean Kim Jong Un, care duc amândoi un război împotriva Ucrainei.

”Națiunea chineză este marea națiune care nu este intimidată niciodată de vreun tiran”, a afirmat Xi, înainte de parada militară de la Beijing.

”În trecut, când a fost confruntat cu lupte critice între bine și rău, lumină și întuneric, progres și reacțiune, poporul chinez s-a unit pentru a învinge dușmanul”, a declarat el.

Deși nu a numit vreo țară sau oponenți anume, oficialii chinezi au criticat deseori SUA ca un tiran și au condamnat ceea ce ei au numit ”hegemonia occidentală”.

O doctrină-cheie a regimului lui Xi a fost angajamentul său de a restaura măreția țării, anulând ”secolul de umilințe” în timpul căruia Imperiul Qing și ulterior Republica China au fost copleșite de puteri străine, cu teritorii, între care Hong Kong, Manciuria și mare parte din Shanghai, rupte în colonii și concesiuni.

Răspunsul lui Xi la așa-numita hegemonie occidentală este să construiască o nouă ordine mondială, o încercare evidentă miercuri, când el și alți lideri autocrați circumspecți față de Washington – între care președintele rus Vladimir Putin și liderul nord-coreean Kim Jong Un – au mers unul lângă altul, într-un dezolant spectacol de putere.

Liderul chinez Xi Jinping a lăudat forțele armate și și-a proiectat viziunea privind ascensiunea ”de neoprit” a Chinei într-un discurs naționalist, la parada militară de la Beijing.

”Marea reîntinerire a națiunii chineze este de neoprit. Cauza nobilă a păcii și a dezvoltării umanității va triumfa cu siguranță”, a afirmat el.

Este o frază cunoscută – de mai mulți ani, Xi s-a referit în mod repetat la ”reîntinerirea națiunii chineze”, cerând ascensiunea țării pe scena mondială și transformarea într-o superputere globală.

Xi a reluat apelul său pentru construcția unei armate ”de clasă mondială” – parte a viziunii sale de a moderniza Armata pentru Eliberarea Poporului Chinez (PLA) și a se asigura că poate ”lupta și învinge în războaie”.

Beijingul a urmărit o acumulare de tehnică militară impresionantă sub conducerea lui Xi, în timpul căreia PLA – care anterior nu era nici măcar una dintre cele mai puternice armate din Asia – a început să rivalizeze, sau în unele domenii să depășească, armata SUA, potrivit estimărilor analiștilor.

Este cu atât mai surprinzător cu cât China nu a mai fost implicată într-un război desăvârșit de la scurtul său conflict cu Vietnamul, în 1979.

”Astăzi, umanitatea trebuie din nou să aleagă între pace și război, între dialog și confruntare, între o cooperare în care ambele părți câștigă sau un joc cu doar un câștigător”, a afirmat Xi, fără a detalia sau a da exemple.

El a lăudat, de asemenea, rolul Chinei în Al Doilea Război Mondial, afirmând: ”Poporul chinez, cu mari sacrificii naționale, a avut o contribuție majoră la a salva civilizația umană și a proteja pacea mondială”.

”Istoria ne amintește că destinul umanității este legat”, a adăugat el.

”Doar tratându-ne unii pe alții ca egali, trăind în armonie și sprijinindu-ne unii pe alții pot toate țările și națiunile să își mențină securitatea comună, să elimine cauzele-rădăcină ale războiului și să prevină reapariția tragediilor istorice”, a susținut el.

Spectacol de putere

Parada militară s-a încheiat, dar evenimentele zilei continuă cu o recepție și o gală extravagantă.

Deja a fost un spectacol de forță intenționat – la care au participat oameni puternici, dintre care unii duc războaie în prezent – într-un mesaj țintit la adresa ordinii mondiale conduse de SUA.

Este pentru prima dată când Xi, Putin și Kim s-au aflat împreună, iar acest lucru vine la doar câteva zile după ce Xi a găzduit un summit al liderilor din Asia și Orientul Mijlociu bine regizat.

Evenimentele și lista de participanți dau un mesaj clar: China este gata să rebalanseze puterea mondială și are armată pentru a se susține. În plus, are parteneri interesați de aceeași viziune, inclusiv liderii europeni prieteni cu Rusia din Serbia, Slovacia și Belarus.

Puternica armată a Chinei a fost etalată, fiind prezentate echipamente între care lasere pentru apărare aeriană terestră și maritimă, avioane de vânătoare invizibile și bombardiere cu capacități nucleare, rachete anti-navă, cea mai recentă rachetă balistică intercontinentală și două noi drone subacvatice imense.

Peste 50.000 de spectatori s-au adunat la Beijing pentru paradă, potrivit televiziunii de stat CCTV. Imaginile arată oameni care aclamă, cântă imnul național și flutură stegulețe ale Chinei în timp ce tancurile trec prin Piața Tiananmen. Utilizatorii platformelor de social media din China, intens cenzurate, au descris un sentiment de mândrie patriotică.

