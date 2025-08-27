Xi Jinping face cea mai mare epurare de generali de la Mao încoace. Cei vizați au fost anchetați, arestați sau au dispărut fără urmă

Xi Jinping, cel mai longeviv lider al Chinei comuniste de după Mao, mai face un pas pe urmele fondatorului țării. Aflat la al treilea mandat de lider, lucru fără precedent în ultimele decenii, Xi Jinping face o epurare la scară mare a conducerii Armatei Populare de Eliberare, numele oficial al forțelor armate chineze. Aproape o cincime dintre generalii pe care chiar Xi i-a numit au fost victime, un număr fără precedent după moartea lui Mao. Liderul chinez acționează pe linie de partid, nu pe linie de stat, având în vedere că armata chineză este subordonată Partidului Comunist Chinez (PCC), nu guvernului sau președinției.

Cea mai recentă victimă a epurărilor ample care au înlăturat deja doi miniștri ai Apărării este He Weidong, al doilea cel mai înalt ofițer din Armata Populară de Apărare (PLA). În urmă cu mai puțin de trei ani, Xi l-a numit vicepreședinte al Comisiei Militare Centrale (CMC), principalul organism militar responsabil de supravegherea întregii forțe armate a țării (Xi Jinping este și șeful CMC, un organ al PCC).

He Weidong a întrecut generali mai vechi și mai influenți în ascensiunea sa pe scara ierarhică, sugerând că a fost promovat chiar de Xi, relatează Bloomberg. Însă nu a apărut la ceremonia tradițională de plantare a copacilor din aprilie, organizată de conducerea armatei, care a fost televizată la televiziunea națională. Absența unui oficial superior de la un eveniment oficial este unul dintre cele mai clare semne ale căderii sale în disgrație, potrivit analiștilor specializați în regimul chinez.

Dispariția sa face parte dintr-o tendință mai amplă, potrivit Bloomberg, care a analizat reportaje de televiziune, briefing-uri parlamentare (care înregistrează „dispariția” generalilor dacă aceștia sunt și membri ai legislativului) și alte documente publice. În timpul celui de-al treilea mandat al lui Xi, aproape 18% dintre generalii promovați sub conducerea sa - 14 din 79 - au dispărut sau au fost anchetați. Nu au existat astfel de cazuri sub cei doi predecesori ai lui Xi, în cei 20 de ani de putere ai acestora. CMC are acum doar patru dintre cei șapte membri permanenți, cel mai mic număr de membri de la epurările în masă ale lui Mao Zedong. He Weidong este generalul cu cel mai mare rang și primul vicepreședinte al CMC care a fost înlăturat în mai bine de o jumătate de secol, spune Neil Thomas, membru al Asia Society Policy Institute din Washington.

Epurările masive ale conducerii militare ridică o întrebare pentru sinologi, întrebare la care, având în vedere opacitatea regimului comunist, este extrem de dificil de răspuns: Sunt ele un semn al forței sau slăbiciunii politice a lui Xi? Și care ar putea fi implicațiile pentru lume?

He, de exemplu, înainte de a se alătura CMC și Biroului Politic al Partidului Comunist Chinez, a condus Comandamentul Teatrului de Operațiuni Estic, care ar fi jucat un rol major într-un potențial atac asupra Taiwanului. Iar numirea sa neașteptată în funcțiile de conducere a fost privită tocmai prin prisma unei atenții strategice sporite asupra Taiwanului, notează Bloomberg.

„Deși căderea lui He nu înseamnă deloc că Taiwanul nu mai este o prioritate de top [pentru Beijing], demiterea de către Xi a unor generali superiori ridică încă semne de întrebare cu privire la nivelul de pregătire al Armatei Populare de Eliberare”, scrie agenția.

Liderii militari au un stimulent pentru a ascunde defectele și ineficiența armelor, care pot deveni evidente abia după ce sunt folosite în luptă, spune Joel Watnow, cercetător senior la Centrul pentru Studii Militare China din cadrul Universității Naționale de Apărare a SUA.

Este dificil de spus cât de mult au afectat epurările gradul de pregătire pentru luptă. Ideea principală este că Xi însuși probabil nu poate fi complet încrezător în calitatea echipamentelor militare ale Armatei Populare de Apărare - chiar dacă armata se pregătește pentru o paradă majoră la Beijing, menită să-și prezinte noile capabilități unui public global.

