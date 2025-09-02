„Axa revoluției” care sfidează Occidentul: Xi se pregătește să arate puterea militară și influența diplomatică a Chinei

Autor: Maria Mora
Marti, 02 Septembrie 2025, ora 07:49
124 citiri
Președintele Rusiei, Vladimir Putin, și omologul chinez, Xi Jinping FOTO X/Nexta

Președintele chinez Xi Jinping va găzdui, săptămâna aceasta, cea mai mare paradă militară din istoria țării sale, în încercarea de a repoziționa Beijingul ca gardian al unei ordini internaționale post-americane, într-o perioadă de profundă incertitudine geopolitică.

Peste 20 de lideri mondiali, printre care Vladimir Putin din Rusia și liderul nord-coreean Kim Jong Un, se vor reuni la Beijing pentru evenimentul „Ziua Victoriei” din 3 septembrie, care marchează 80 de ani de la înfrângerea Japoniei la sfârșitul celui de-al Doilea Război Mondial, relatează Reuters.

Spectacolul extrem de bine coregrafiat are ca scop proiectarea puterii militare și a influenței diplomatice a Chinei, pe fondul îndoielilor cu privire la rolul global al Statelor Unite, în contextul în care președintele Donald Trump reduce ajutorul extern, se retrage din instituțiile internaționale și duce un război comercial radical atât împotriva aliaților, cât și a rivalilor.

Apariția comună fără precedent a lui Xi, flancat de Putin și Kim, care supraveghează prezentarea de echipamente de ultimă generație, precum rachete hipersonice și drone, ar putea fi imaginea definitorie a paradei, o „Axa revoluției” care sfidează Occidentul.

Pentru Kim, care a trecut marți dimineață granița cu China în trenul său special, acesta va fi primul său eveniment multilateral important și prima dată când un lider nord-coreean participă la o paradă militară chineză în 66 de ani.

„Prezența lui Vladimir Putin, a lui Masoud Pezeshkian (din Iran) și a lui Kim Jong Un subliniază rolul Chinei ca putere autoritară și lider mondial”, a declarat Neil Thomas, expert în politica chineză la Asia Society Policy Institute's Ce.

La începutul acestei săptămâni, Xi a adunat liderii țărilor în curs de dezvoltare pentru a pleda în favoarea unei lumi mai egale și multipolare și pentru a promova „perspectiva istorică corectă” asupra celui de-al Doilea Război Mondial, în cadrul unui forum regional de securitate organizat în orașul portuar Tianjin.

Parada face parte, de asemenea, dintr-un „război al memoriei” în care China și Rusia oferă o istorie alternativă la narațiunea occidentală, pe care o consideră subestimând rolul lor în lupta împotriva forțelor fasciste, a scris Brookings Institution într-un articol publicat săptămâna trecută.

Xi a prezentat războiul ca un punct de cotitură major în „marea renaștere a națiunii chineze”, în care aceasta a învins invazia Japoniei pentru a deveni o putere economică și geopolitică.

