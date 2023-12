Cel puțin 113 morți și sute de case distruse în China. Este cel mai devastator seism care a lovit țara în ultimii nouă ani VIDEO

Bilanţul victimelor cutremurului care a lovit nord-vestul Chinei la începutul acestei săptămâni a crescut la 131 de morţi, a anunţat miercuri postul public CCTV, în timp ce căutările supravieţuitorilor continuă la temperaturi sub limita îngheţului, informează AFP.

Seismul a avut loc luni, cu puţin înainte de miezul nopţii, la circa 1.300 de kilometri sud-vest de Beijing. Dezastrul a provocat moartea a cel puţin 113 persoane în provincia Gansu şi a 18 în provincia vecină Qinghai, potrivit CCTV. De asemenea, sute de mii de case au fost avariate.

"Tratarea şi salvarea răniţilor, precum şi reparaţiile de urgenţă sunt încă în curs de desfăşurare", a adăugat miercuri CCTV.

