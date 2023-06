Echipa care a retrogradat din Superliga anunță o revenire triumfală cu un nou președinte

Preşedintele clubului Chindia Târgovişte, Marius Ghergu, a demisionat, a anunţat, luni seară, preşedintele Consiliului Judeţean Dâmboviţa, Corneliu Ştefan.

"În această seară am convocat o întâlnire a Adunării Generale a Asociaţilor a A.F.C. Chindia Târgovişte. Aşa după cum am anunţat că voi face, am propus acţionarilor o discuţie sinceră despre nevoia unui management care să asigure promovarea în SuperLiga României.

Având în vedere că Marcel Gherghu şi-a anunţat demisia după şedinţa AGA, alături de ceilalţi asociaţi, voi demara discuţiile necesare pentru aducerea unui nou preşedinte al carui obiectiv primordial este constructia unui staff şi a unei echipe care, în sezonul competiţional 2024-2025, să evolueze pe prima scenă a fotbalului românesc.

Dâmboviţa merită o echipa pe prima scenă şi azi am pornit acest efort colectiv de reconstrucţie a speranţei", a scris Ştefan pe Facebook.