”Cred că o să ajung la demență sau Alzheimer!” Măturisirea unui fotbalist din România

Mijlocaşul Alex Chipciu a declarat, luni seară, că la scorul de 2-1 pentru Universitata Cluj, a ştiut că echipa sa va pierde meciul cu CFR Cluj, din etapa a şasea a Superligii. Chipciu a afirmat că îi este greu să mai joace fotbal în acest fel, apreciind că o va lua razna.

”Pentru noi, n-a fost deloc frumos meciul. Sunt înflăcărat acum, dar cred că o să ajung la demenţă sau la Alzheimer în curând. Trebuie să fac ceva 100%, o să vorbesc cu nevastă-mea. Aşa, e greu să mai joc fotbal. Ţip ca nebunul, o iau razna, 100% o să o iau razna, e foarte greu să mai joc fotbal aşa. Trebuie să găsesc o soluţie. Am luat-o personal imediat.

Când au dat golul de 2-1, ştiam că vom pierde. Dacă intram cu 2-0 la pauză, câştigam 100%. Toată lumea se ducea în cap, ei veneau peste noi. Asta am simţit şi asta s-a întâmplat. Poate e şi normal la câţi bani au băgat ei, dar şi noi suntem sub nivel rău de tot, să iei atâtea goluri, ireal. Avem cel mai bun atac şi cea mai slabă apărare.Dacă n-ai apărare, n-ai nicio şansă, ne vom bate la retrogradare, e clar. De acolo pleacă totul, dacă te uiţi la City, are cea mai bună apărare din lume. A fost o nebunie de meci. Noi dădeam gol. Ei dădeau gol când voiau.

A fost ca la Craiova, dar rezultatul a fost invers. Nu fac mişto sau caterincă, dar aşa o iau razna, dacă mai joc fotbal câteva etape aşa, risc să fac ceva de sănătate. Ideea e să fim mai buni în apărare, la poziţii, la contact. Am luat trei goluri cu cinci pe fund, e foarte mult. Totul e incredibil. Trebuie să facem mai mult”, a declarat Alex Chipciu.

Echipa CFR Cluj a învins luni seara, în deplasare, scor 4-3, formaţia Universitatea Cluj, în ultimul meci al etapei a şasea din Superligă. U Cluj a condus cu 2-0.

