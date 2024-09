Relațiile dintre chiriași și proprietari sunt adesea complicate, fiind influențate de așteptările și obligațiile ambelor părți. În timp ce proprietarii își doresc să protejeze investiția și să obțină un venit stabil, chiriașii caută confort și securitate într-un spațiu pe care îl consideră "acasă". Tensiunile pot apărea din diverse motive, cum ar fi majorările de chirie, reparațiile întârziate sau respectarea contractului. În plus, comunicarea deficitară și lipsa de încredere pot agrava aceste conflicte, transformând o relație care ar trebui să fie simplă într-una complexă și delicată.

Situațiile în care proprietarul nu respectă intimitatea chiriașului, cum ar fi intrarea neanunțată în locuință sau supravegherea excesivă, pot crea disconfort și tensiuni, afectând grav relația de încredere dintre cele două părți.

Este cazul relatat de o tânără în mediul online. Aceasta a povestit că relația cu noua proprietară a început bine, dar la scurt timp au apărut problemele.

"M-am mutat recent într-un loc nou, foarte ok, proprietara o bătrânică drăguță de 70 de ani. Mi-a zis că vrea să fie curățenie și să nu fie restanțe la întreținere. Perfect rezonabil. După câteva zile au început șicanările.

Sunt medic rezident. Mă sună. "Dar pe voi vă plătesc, mamă? Te ajută părinții? Ești sigură că n-o să avem probleme?". În fine, trecem peste.

Mă sună în fiecare zi să îmi amintească să nu intru încălțată și să fie întreținerea la zi. Are și un mod foarte enervant de a suna, dacă îi închid că am altă treabă, sună la infinit, pot să îi închid și de 10 ori. Mă ține câte 10 minute, tot repetând "Vreau să ne înțelegem/ Sper că ești fată serioasă/ Ești sigură că ai înțeles?"."

"Dacă plec din oraș trebuie să o anunț"

Una dintre exigențele femeii este să fie anunțată de chiriașă dacă pleacă din oraș.

"Mi-a zis ieri că o să mai vină să verifice dacă totul e ok. Înțeleg să vii o dată pe luna să iei chiria și în situații de urgență, dar eu plătesc pentru un spațiu personal.

Cică dacă plec din oraș trebuie să o anunț. De parcă sunt proaspăt ieșită din închisoare.

Nu îmi dau seama dacă astea sunt lucruri care vor trece pe măsură ce capătă încredere, sau dacă o să mă facă de cap în permanență. Apropo, a zis că dacă plec înainte de un an nu îmi mai dă garanția.

Bonus că mi-am amintit: a zis de la început că nu vrea animale sau copii. Ieri m-a întrebat dacă sunt sigură că nu sunt însărcinată.", a scris aceasta pe Reddit.

"E genul care vine când nu ești tu acasă"

Postarea a strâns peste 200 de comentarii. Unii au dat sfaturi, alții au relatat experiențe personale.

"O să te trezești cu ea la ușa cândva în viitor. Nu ar fi exclus nici să deschidă apartamentul să verifice curățenia când ești plecată și nu îi răspunzi."

"Și eu cred că e genul care vine când nu ești tu acasă. Clar nu a auzit de spațiu personal și nu știe să-l respecte."

"Clar camera în interior cu alertă pe telefon și plângere la poliție că a intrat baba în casă fără să te înștiințeze în scris în prealabil și în lipsa ta. Cât de amuzante sunt ideile de mai sus, s-ar putea că baba să aibă doar timp liber și să se bucure de small talk în loc să se enerveze."

“Am avut ceva asemănător la un moment dat. Și eu sunt medic rezident, și la fel discuțiile s-au întins de la "sigur poți să plătești lunar? Sigur te plătesc suficient pentru asta?" la sunat zilnic pentru reasigurări că eu nu mi-am luat chirie doar că să distrug locuința. De anunțat când plec din oraș, la fel, s-a cerut.

Cât poți de repede, pleacă. Ai de a face cu oameni care cunosc limitele în măsura în care altcineva le impun. Și nu o să le placă. Și limitele tale vor fi probabil un deal-breaker pentru ei.

În cazul meu, cuplul (pentru că da, țăcănită nu era doar ea, era și un el) mi-a făcut la un moment dat o vizită "anunțată" cu un avans de 5 minute.

Te face să crezi dacă nu cumva intră după tine în casă, atunci când nu ești acolo."

"Da' de ce să o anunți când pleci din oraș, să vină în lipsa ta să verifice locuința sau cum? Am auzit multe tâmpenii legate de chirii, dar de manevră asta e prima dată."

"Am avut și eu așa proprietari. Veneau neanunțați prin grădina, au speriat-o pe soție. Efoarte nasol. În general seniorii nu înțeleg că odată ce au dat în chirie, folosința e a chiriașului. Acum am și eu un chiriaș medic rezident, omul valorează greutatea lui în aur, nu vorbim, nu mă bate la cap, plătește instantaneu când i-am dat facturile, e ceva de vis. Am fost înăuntru de două ori în doi ani, odată să schimb un robinet stricat, altădată că ușa de la terasă nu se închidea cum trebuie."

"Contractul te protejează"

Cineva crede că un contract ar salva situația.

"Ai un contract semnat cu ea? Dacă da, contractul te protejează și atunci: îi explici că îi vei răspunde la telefon o dată pe luna și o rogi să nu te sune mai des, decât dacă arde ceva - preferabil apartamentul pe care l-ai închiriat că altfel nu te interesează. Nu o anunți când pleci, când mănânci, când faci dus. Nu are dreptul să îți ceară așa ceva.

Dacă aveți trecut în contract o vizită pe luna, te resemnezi și o primești să își vadă casa, dacă nu, nu are de ce să vină să verifice, mai ales în lipsa ta / fără acordul tău. Dacă intră în casă în lipsa ta - fără motiv întemeiat (poți monitoriza asta și cu o camera video basic sau efectiv cu un senzor de mișcare deloc complicat), te duci și o reclami la poliție.

Dacă te mai întreabă o dată dacă ești însărcinată, îi spui că nu are dreptul să pretindă astfel de informații.

Cel mai ok ar fi să te muți. Am zis cele de mai sus presupunând că nu îți permiți să faci asta acum. Dacă ai un smartphone care permite asta, îți recomand să începi să înregistrezi conversațiile pe care le ai cu ea.

Also, să fie la zi plătită întreținerea și casă întreținută, că să nu îi dai motive de discuții.", a precizat cineva.

