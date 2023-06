Șocul unui tânăr din Cluj care s-a trezit că proprietara vrea să-i doneze casa în care stă cu chirie: "Toate proprietățile ei vrea să le treacă pe noi"

Piața imobiliară din Cluj Napoca este cunoscută pentru prețurile foarte mari la care locuințele se vând sau se închiriază. Periodic, unele anunțuri de închiriere devin virale când spații minuscule sunt oferite pentru închiriere la prețuri nejustificat de mari.

Este contextul în care situația relatată în mediul online de un tânăr chiriaș pare cu atât mai mult neobișnuită.

Proprietara casei în care acesta locuiește de doi ani cu chirie l-a anunțat că ar vrea să treacă pe numele său proprietățile pe care le deține, după cum a scris tânărul pe Reddit.

"M-a rugat să vin cât de poate de repede la ea la apartament"

"Am o problemă, dacă se poate numi așa. Sunt student în ultimul an. În ultimii doi ani de zile am stat în chirie împreună cu prietena mea și 2 colegi într-o casă din cartierul Grigorescu, o casă modestă cu 3 camere, renovată la nivelul anilor 2005-2007. În 2021, când am găsit casa, era plină de mucegai și igrasie, așa că a trebuit să o văruim noi. Ne-a convenit, având în vedere că chiria era mult sub prețul pieței. Proprietara este o bătrână de 87 de ani, care ne-a intrat la inimă, după cum ne-am dat seama săptămâna trecută.

Pe perioada iernii, dumneaei a stat internată în spital (nu știm exact ce probleme avea, ne spunea doar că o dor picioarele), noi mergând să-i ducem chiria lunar și câteva alimente și ce își mai dorea (de fiecare dată scăzând din prețul chiriei). Miercurea trecută, m-a sunat și m-a rugat să vin cât de poate de repede la ea la apartament, că vrea să vorbească ceva cu mine. Inițial, m-am temut că nu mai poate să ne țină în chirie sau ne crește chiria, dar mi-a explicat că ea nu are pe nimeni pe lume și nu vrea să rămână casa primăriei. Am stat de vorbă cam 30 de minute, în care mi-a explicat cât de multe am făcut pentru ea și că vrea să merg cu ea la notar să trecem casa pe noi (are impresia că eu cu iubita mea suntem căsătoriți)."

"I-a cerut să se prezinte cu un document de la doctor"

"O însoțesc complet șocat la notar, unde doamna notar ne lasă să așteptăm 30 de minute, dar când aude că e vorba despre un contract de donație, ne ia imediat. În momentul ăsta aflu o parte șocantă în care îi spune notăriței că toate proprietățile ei vrea să le treacă pe noi, mai exact un apartament pe strada de la KFC și casa în care stăm acum. Notara m-a rugat să le las puțin singure și nu am mai asistat la discuție. Ulterior, mi-a spus că i-a cerut să se prezinte cu un document de la doctor că este conștientă și nu are probleme psihice. A rămas că se ocupă să aibă tot ce trebuie și mergem iar.

De atunci, nu a mai dat niciun semn și eu nu îndrăznesc să o sun pe subiectul ăsta. Pe data de 1 ar trebui să trec pe la ea să-i duc chiria.

Ce ar trebui să știu/fac?", a întrebat acesta pe Reddit.

"Moștenitori sunt aproape sigur că nu are, poate ceva mai îndepărtați, în rest este o persoană singură, nimeni nu mai venea la spital", a adăugat acesta în comentarii.

"Plătește chiria în continuare și aveți în continuare grijă de doamna"

În comentarii, acesta a primit mai multe sfaturi de la utilizatorii platformei.

"A fost un act unilateral din partea ei, dar nu și-a creat nicio obligație legală. Plătește-i chiria în mod normal și speră să rămână la gândul inițial. Comportă-te la fel ca și până acum, nu veni cu vreun spor de atenție. Oamenii bătrâni pot fi generoși în condițiile în care nu au aparținători, dar pot deveni brusc foarte suspicioși. Nu ai avut nimic înainte, nu ai ce pierde. Fii om în continuare și poate îți face o bucurie."

"Plătește chiria în continuare și aveți în continuare grijă de doamna (necondiționat, firește). Bucurați-vă de cadou."

"Ar trebui să îi duci chiria și să nu vorbești cu ea despre asta. Dacă vrei proprietățile, du-i cadou niște prăjituri sau ceva ce îi place (ce ți-a cerut la spital). Dacă are moștenitori, 100% sigur vor contesta orice act de donație. Nu-ți face speranțe."

"Nimic. Plătești chiria. Dacă vrea să îți dea ceva îți dă, dacă nu, nu. Nu forța, poți maxim să întrebi dacă a fost ok la notar, ca să adresezi elefantul din cameră. Dacă nu zice nimic, înseamnă că a fost o toană și a trecut. Bucură-te de chiria mică în continuare și continuă-ți viața liniștit. Fii om cu ea și ajut-o când are nevoie, dar nu pentru o potențială donație, ci pentru că e om și vă lasă chiria mică."

"În caz că tu ai influențat-o într-un fel nelegitim, ea nu e de "sound mind" (întreagă la cap) sau ai pus presiuni pe ea, etc., transferul de proprietate se poate anula în instanță. Pentru asta notarul a vorbit cu ea în privat și după care a trimis-o pentru probleme psihice, și a procedat foarte corect. Ai să fii surprins (a) cât de repede apar rude îngrijorate de care nu a auzit nimeni când e vorba de moșteniri, persoane din familia extinsă cu care decedatul a avut o singură conversația toată viață apar și te dau în judecată pt proprietate. Deci e foarte important ca donația, sau donațiile (din ce spui pare să fie mai multe), să fie făcute corect dpdv legal și legitim."

"Personal, îți recomand să stai la o cafea cu proprietara și să ai o conversație lungă despre viață. Dacă ea vrea să îți lase ție proprietatea atunci acceptă, dar personal mi se pare corect în schimb ca tu să îți asumi o reponsabilitate pentru ea, poate financiară, poate morală, pentru cât mai are din viață. Personal, am cunoscut persoane în situații similare și ce își doresc mai mult în ultimii ani de viață e compasiune, înțelegere și să aibă cu cine să îi împartă într-un mod plăcut, să nu moară singure."

"Procesele durează ani și costă o căruță de bani"

"Poți avea probleme cu moștenitorii: caută legile care nu dau voie unui părinte să vândă ce are într-un fel în care micșorează considerabil moștenirea copiilor. Actele de donație se pot răsturna. Bătrânii își pot dori casa înapoi. Moștenitorii pot obține certificat de bolnav mintal post-mortem. Posibil ca copiii să aibă drept de preempțiune (nu știu). Pot să vă acuze că ați manipulat-o. Procesele durează ani și costă o căruță de bani (vezi ce înseamnă taxa de succes la avocat)."

"Deocamdată stai cuminte și interacționezi cu ea exact cum interacționai până acum, nimic în plus. Dacă mai aduce vorba despre asta, îi spui că e nevoie de o discuție amplă, vorbiți despre așteptările ei, dorințele ei și, foarte important, despre rudele ei. Chiar dacă zice că nu are. Toate rudele posibile despre care nu știe sigur că au decedat. Mergi la un avocat bun cu cazul ăsta să te învețe bine ce să faci și cum să te păzești. Ai fi surprins cum apar rude de nicăieri, pe care poate nici nu mai știe femeia că le are. Pentru o casă se sfâșie și unii frați între ei, tu ca străin trebuie să te blindezi cu toate dovezile posibile, din păcate legea în România e foarte strâmbă pe partea de moșteniri și orice văr de gradul 7 cu care nu a mai vorbit din 1960 are prioritate în fața cuiva ales conștient și voluntar. Trebuie să fii tun de dovezi, de-aia e important să mergi tu la un avocat și la un notar care să îți explice toate chichițele astea care nu sunt la vedere pentru muritorii de rând."

"Dacă proprietara încă dorește să îți doneze imobilele, ar trebui să te consulți cu un avocat. Dacă sunt și alți moștenitori, probabil o să vină după imobile când află că au fost donate."

