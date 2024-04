Escrocheria prin care chiriașii au păcălit proprietarul și stau în locuință, chiar dacă nu plătesc. „Au fost țepuiți”

Pentru a evita astfel de situații, avocații recomandă să nu încheiem contracte de închiriere pe perioade mai mari de un an FOTO Pixabay

Proprietarul unei case din Brașov a fost păcălit de chiriași, care n-au mai plătit chiria și stau gratis în locuința lui.

Motivul este contractul semnat pe o perioadă de cinci ani, potrivit digi24.ro.

Proprietarul le-a oprit toate utilitățile, dar nici așa nu a reușit să-i convingă să plece. Polițiștii au venit, au constatat și apoi au plecat. Proprietarul, care a dat locuința în chirie acum nouă luni, i-a dat în judecată și încearcă de șase luni să-i dea afară, scrie sursa citată.

După trei luni, chiriașii n-au mai plătit niciun ban.

„I-am dat telefon că vin să iau chiria, când am venit zice puteți veni, dar nu am bani să vă dau chiria, nu vedeți niciun ban. Am venit, ne-am uitat, a început să-mi arate, că a fost bolnav, că a avut apă la plămâni. O fi fost, nu zic, deși la modul cum se comportă sincer mă îndoiesc.

La propunerea noastră că să-i facilităm evacuarea, să-i plătim și chiria pe două luni într-o locație mai mică, o garsonieră, a nu, că aș vrea să păstrez câinele, că nu știu ce. Nu, nu veniți la mine, eu sunt chiriaș aici, am legea chiriașilor și bănuiesc că la fel a venit și la mine și ca mine au fost țepuiți, că ăsta e cuvântul, mulți alții”, a declarat proprietarul.

Pentru a evita astfel de situații, avocații recomandă să nu încheiem contracte de închiriere pe perioade mai mari de un an.