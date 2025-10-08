Chiriile au explodat în marile orașe. Cum poți economisi sute de euro pe an la chirie?

În ultimii doi ani, chiriile din marile orașe ale României au crescut semnificativ, în unele zone chiar și cu 30–40%. Bucureștiul, Clujul și Timișoara sunt în topul scumpirilor, iar cererea continuă să depășească oferta. În acest context, tot mai mulți români caută soluții pentru a economisi, fără să facă compromisuri majore la confort.

O analiză realizată de platforma rentnbuy.com arată că principala sursă de cost suplimentar pentru chiriași rămâne comisionul intermediarilor, care variază de la 50% până la valoarea unei luni întregi de chirie. În marile orașe, acest cost se traduce în sute de euro pierduți anual.

Românii plătesc, în medie, jumătate sau chiar echivalentul unei chirii complete doar ca să semneze un contract. Asta înseamnă bani pierduți atât pentru chiriași, cât și pentru proprietari.

Cum ajungi să plătești mai mult fără să-ți dai seama

Multe dintre anunțurile de pe platformele clasice sunt gestionate de agenții imobiliare, care refolosesc aceleași proprietăți la prețuri diferite. În plus, chiriașii plătesc comision și atunci când apartamentul este găsit online, chiar dacă nu au beneficiat de servicii reale de intermediere.

Pe termen lung, aceste costuri adăugate duc la o scumpire artificială a pieței.

Sunt proprietari care nici nu știu că apartamentul lor apare listat de trei sau patru ori, cu poze copiate și prețuri diferite. Aceste practici conduc la o lipsă totală de transparență.

Cum poți economisi concret

Caută chirii direct de la proprietar. Este cea mai sigură metodă de a evita comisioanele. Pe platforme precum rentnbuy.com, contactul se face direct cu proprietarul, iar datele personale sunt protejate. Verifică dacă anunțul este „proprietate verificată” . Acest marcaj confirmă că documentele apartamentului au fost validate. Astfel, eviți anunțurile false sau tentativele de fraudă. Negociază chiria pe termen lung. Mulți proprietari preferă stabilitatea. Dacă semnezi pe 12 luni sau chiar mai mult, poți obține o reducere de 5–10%. Evită perioadele de vârf. În orașe universitare precum București, Cluj sau Iași, chiria poate crește semnificativ în perioada august-septembrie. Mutarea în noiembrie sau ianuarie poate aduce economii consistente. Compară atent ofertele. Folosește platforme care nu afișează anunțuri duplicate sau false. Asta te ajută să înțelegi mai bine prețul real al pieței și să economisești timp la căutare.

Cât poți economisi în realitate

Un calcul simplu arată că un chiriaș din București care plătește 900 de euro lunar și evită comisionul agentului economisește instant între 450 și 900 de euro.

Dacă adaugă și o negociere de 5% la chirie, poate ajunge la peste 1000 de euro economisiți pe an - echivalentul unui city-break complet în Europa.

Pentru proprietari, avantajul platformelor de închirieri directe este la fel de mare: acces la chiriași verificați, fără apeluri zilnice de la agenți și fără riscul ca anunțul lor să fie copiat pe alte site-uri.

Tehnologia care schimbă piața chiriilor

Platforma rentnbuy folosește un sistem inteligent bazat pe inteligență artificială care conectează direct chiriașii și proprietarii.

Asistentul AI REVA funcționează pe baza limbajului natural: îi spui ce îți dorești, precum tipul de apartament, bugetul sau zona preferată, iar REVA îți oferă instant sugestii personalizate, în funcție de cerințele tale.

Exact ca un agent imobiliar virtual, asistentul AI te ajută să găsești mai rapid apartamentul potrivit, eliminând anunțurile irelevante sau suspecte.

În plus, primele conversații se desfășoară exclusiv în platformă, într-un mediu sigur, fără ca datele de contact să fie vizibile public. Abia după ce proprietarul acceptă cererea chiriașului, ambele părți primesc acces la numerele de telefon pentru a continua discuția direct.

Viitorul pieței imobiliare

Chiriile din marile orașe au crescut constant în ultimii ani, dar odată cu ele a crescut și nevoia oamenilor pentru soluții mai transparente și mai sigure. Piața imobiliară nu mai este doar despre prețuri, ci despre încredere, simplitate și control.

Tot mai mulți chiriași aleg astăzi să închirieze direct de la proprietar, fără intermediari, fără comisioane și fără anunțuri false. Este o schimbare firească, alimentată de noile tehnologii, dar și de dorința de a economisi bani și timp. Într-o perioadă în care diferența dintre o chirie „bună” și una împovărătoare poate însemna sute de euro pe an, platformele digitale sigure și intuitive oferă o alternativă reală pentru cei care vor o experiență corectă de închiriere.

Pentru proprietari, avantajul este la fel de clar: mai mult control, mai puțin stres și protejarea datelor personale. În loc să fie sunați de zeci de agenți, pot alege chiriașii potriviți în funcție de profil și pot gestiona întregul proces dintr-un singur loc.

Indiferent dacă ești chiriaș sau proprietar, direcția pieței este clară: închirieri directe, sigure și fără comision. Tehnologia elimină treptat barierele și oferă un mod nou de a face lucrurile: mai simplu, mai rapid și mai corect pentru toată lumea.

