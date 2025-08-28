„Bătălia chiriilor”, înainte de începerea anului universitar. Ce buget au la dispoziție studenții anul acesta și cum arată apartamentul ideal

Înainte de începerea anului universitar 2025-2026, studenții se pregătesc să revină în marile centre universitare și sunt în căutare de chirii.

Bugetele de anul acesta sunt mai mari, având în vedere creșterile de prețuri.

Un sondaj anual realizat de platforma de imobiliare Storia arată că 48% dintre studenți declară că ar plăti peste 400 euro lunar pentru chirie, o creștere de 14 puncte procentuale față de 2024. Pentru 76% dintre studenți, banii de chirie vin de la părinți. Iar 12% dintre respondenții studenți care caută chirie nu au avut opțiunea de a locui la cămin.

Sondajul a fost realizat în rândul celor aflați în căutarea unei locuințe de închiriat în perioada august - octombrie 2025: 40% studenți și 60% nonstudenți. Spre deosebire de anul trecut, când proporția era egală (50%-50%), anul acesta se observă că mai mulți nonstudenți sunt interesați de închirieri.

Mai mult de jumătate dintre respondenții sondajului (52%) declară că bugetul lor pentru chirie depășește pragul de 400 de euro, iar în rândul studenților aproape jumătate (48%) se află în aceeași categorie, majoritatea fiind sprijiniți financiar de părinți (76%).

În doar un an, ponderea studenților dispuși să plătească peste 400 de euro pentru chirie a crescut de la 34% în 2024 la 48% în 2025, ceea ce înseamnă un avans de 14 puncte procentuale.

„Această evoluție arată că nivelul tot mai ridicat al chiriilor a început să fie acceptat chiar și de tinerii aflați la început de drum, care aleg independența, chiar și cu un cost mai mare. Pentru studenți, sprijinul financiar din partea părinților rămâne esențial, însă ponderea celor care beneficiază de acest sprijin a scăzut ușor: 76% în 2025 față de 81% în 2024, semn că o parte mai mare dintre tineri încep să își asume singuri aceste cheltuieli”, se arată în comunicatul de presă.

În același timp, datele arată o schimbare clară de prag bugetar: dacă în 2024 cele mai multe bugete se situau între 201–300 de euro (44%) și 301–400 de euro (43%), în 2025 aproape jumătate (48%) dintre respondenți declară bugete de peste 400 de euro.

„Rezultatele sondajului din acest an confirmă câteva schimbări ale comportamentului chiriașilor. Observăm că tot mai mulți studenți preferă să locuiască singuri, chiar și în condițiile unor costuri mai ridicate. Totodată, se conturează și o creștere a încrederii în profesioniști: dacă în 2024 doar 26% dintre studenți declarau că ar apela la un agent imobiliar pentru a găsi o locuință de închiriat, în 2025 procentul a urcat cu 8 puncte procentuale, la aproape 34%. Acest lucru confirmă profesionalizarea pieței și orientarea către servicii specializate, care aduc mai multă transparență și siguranță în procesul de închiriere”, a declarat Monica Dudău, Head of Marketing Real Estate Europe, platformă imobiliară.

Aproape două treimi dintre respondenți (66%), atât studenți, cât și alte persoane aflate în căutarea unei locuințe de închiriat, menționează apartamentele cu două camere ca variantă ideală. Garsonierele sunt preferate de 37% dintre respondenți, iar apartamentele cu trei camere de 23%. Structura preferințelor se menține aproape similară cu cea de anul trecut. Singura diferență mai vizibilă comparativ cu anul 2024 este creșterea interesului pentru locuințele cu trei camere (de la 20% în 2024 la 23% în 2025).

Analizând modul în care chiriașii aleg să locuiască, 34% dintre respondenții sondajului declară că vor locui singuri. Tendința este mai vizibilă în rândul studenților, unde 41% aleg această variantă, în creștere față de 39% în 2024. În cazul celorlalți respondenți, procentul rămâne constant, de aproape 30%.

Motivele pentru care nonstudenții aleg să închirieze sunt diverse: 52% consideră chiria o soluție provizorie până la cumpărarea unei locuințe (o scădere față de 54% în 2024), în timp ce 23% declară că nu doresc să acceseze un credit bancar pe termen lung. Pentru studenți, chiria rămâne asociată în primul rând cu ideea de confort: 82% o preferau în 2024 din acest motiv, iar în 2025 ponderea a rămas ridicată, la 79%. În același timp, există și o categorie de studenți (12%) care declară că au ales chiria nu din dorință, ci din lipsa unei alternative, neavând posibilitatea de a locui la cămin. Aceste date arată că, deși confortul rămâne principalul criteriu, pentru o parte dintre tineri chiria este mai degrabă o soluție impusă de circumstanțe, se mai arată în comunicatul de presă.

Ce își doresc chiriașii

Prețul corect continuă să fie cea mai importantă cerință, menționată ca prioritate principală de 57% dintre chiriași, față de 60% în 2024. Urmează dorința ca proprietarii să nu fie intruzivi, indicată de 27% dintre respondenți în 2025 (versus 26% anul trecut), iar pe locul al treilea apare nevoia unui contract de închiriere clar, menționată de 12% anul acesta (comparativ cu 11% în 2024). Practic, criteriile de transparență și corectitudine se mențin esențiale în definirea unei relații sănătoase chiriaș-proprietar.

Pentru studenți, locuința ideală este înainte de toate una complet mobilată, criteriu aflat detașat pe primul loc în topul așteptărilor. Pe următoarele poziții se regăsesc, în ordinea importanței, mobilarea modernă și costurile reduse de întreținere, care devin tot mai relevante pentru chiriași.

Curățenia și funcționalitatea spațiului completează clasamentul, în timp ce preferința pentru locuințe nemobilate sau dotarea cu electrocasnice și existența unor vecini rezonabili rămân mai degrabă criterii secundare. În ansamblu, studenții caută soluții practice, gata de folosit, dar și eficiente din perspectiva costurilor.

În cazul respondenților nonstudenți, criteriile de alegere a unei locuințe se conturează într-un top bine definit. Pe primul loc se află locuințele complet mobilate, considerate soluția ideală pentru confort imediat. Locul al doilea este ocupat de preferința pentru locuințe nemobilate, care le oferă libertatea de a-și amenaja spațiul după propriile gusturi. Pe locul al treilea se află mobilarea modernă, urmată pe locul al patrulea de costurile reduse de întreținere. Curățenia se află pe locul al cincilea, iar funcționalitatea spațiului pe locul al șaselea. Alte criterii precum existența tuturor electrocasnicelor necesare sau vecinătatea rezonabilă sunt menționate mai rar, confirmând că nonstudenții pun accent în special pe aspectele practice și pe libertatea de personalizare.

Bugetul rămâne principalul filtru atunci când românii aleg o locuință, însă prioritățile diferă între categorii și, pe alocuri, față de anul trecut. În 2024, studenții puneau accent pe încadrarea în buget (68%) și pe apropierea de universitate (12%). În 2025, tendința se păstrează: studenții sunt atenți în primul rând la încadrarea în buget (70%), urmată de proximitatea față de universitate (11%).

