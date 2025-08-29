Reguli noi pentru proprietarii care își închiriază locuințele. Cum se va face plata către stat de acum încolo

Autor: Adrian Zia
Vineri, 29 August 2025, ora 16:35
1355 citiri
Reguli noi pentru proprietarii care își închiriază locuințele. Cum se va face plata către stat de acum încolo
Reguli noi pentru proprietarii care își închiriază locuințele FOTO Pixabay

Reguli noi, care schimbă modul de impozitare și de declarare a câștigurilor, pentru proprietarii care obțin venituri din chirii. Modificările îi vizează și pe cei care își oferă spre închiriere locuințele sau casele în regim hotelier sau prin platforme precum Airbnb.

Una dintre noutăți se referă la închirierile pe termen scurt, în regim hotelier. Concret, proprietarii vor avea obligația de a folosi case de marcat și de a emite bonuri fiscale clienților, în cazul în care nu există un contract încheiat între ambele părți, scrie antena3.ro.

Din punct de vedere fiscal, va dispărea sistemul normelor de venit și opțiunea de calcul în sistem real. În același timp, venitul net va fi stabilit prin deducerea unei cote forfetare de 30% din venitul brut anual, și nu va exista obligația de a ține o evidență contabilă.

În acest fel, nu va mai fi stabilită o normă fixă de impozitare, ci plata se va face în funcție de venitul efectiv declarat.

Astfel, pentru un venit de 10.000 de lei din chirii, 3.000 de lei se consideră cheltuieli forfetare, iar taxele și impozitele se aplică la diferența de 7.000 de lei, scrie sursa citată.

Proprietarii care închiriază locuințe fără contracte scrise vor trebui, de asemenea, să emită chitanțe prin casa de marcat.

#chirii, #inchiriere locuinte, #plata stat, #regim hotelier, #bonuri fiscale , #chirii
