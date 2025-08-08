Statul român, chiriaș de lux. Dă 100 de milioane de euro anual pe chirii. Unde se duc banii contribuabililor

Statul român cheltuie pe chirii, într-un an, 100 de milioane de euro. Guvernul Bolojan vrea să scape de suma uriașă renunțând la contractele păguboase. Unul dintre acestea aparține Ministerului Muncii, care plătește peste 30.000 de euro lunar pentru sediul aflat într-un hotel, unde lucrează o sută de angajați.

Cea mai scumpă chirie, însă, este cea pe care o plătește Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, în jur de două milioane de euro anual, bani decontați din fonduri europene. Instituția stă cu chirie din 2018, scrie observatornews.ro.

"La Ministerul Fondurilor Europene eu am demarat procedura de achiziție a unui sediu din fonduri europene, aveam și linia de finanțare și tot nu știu dacă s-a mai conturat această procedură. Plata chiriei pe care o făceam, un sediu dacă l-aș fi achiziționat ar fi însemnat plata chiriei pe doi ani de zile", a declarat Adrian Câciu pentru sursa citată.

"Cu un deficit fiscal uriaș și o datorie publică în creștere, este nevoie urgentă și obligatorie de realizarea unui audit pe zona de contracte de închiriere pe care statul român fie le plătește la prețuri supradimensionate, fie le încasează la venituri foarte reduse", afirmă specialistul economic Iancu Guda.

Doar în 2024, statul român a cheltuit pe bunuri și servicii 93 de miliarde de lei, cu 50% mai mult decât investițiile publice. În concluzie, pentru fiecare 10 lei investiție, statul a cheltuit cu bunuri și servicii 15 lei.

De exemplu, ICCJ, instanța supremă a statului român, plătește 100.000 de euro pentru birourile pe care le are la camera de comerț și industrie până ce clădirea în care funcționau pe strada Batiștei va fi renovată. Contractul a fost încheiat în 2023 pe doi ani. ICCJ are acolo 3 sferturi din clădire, unde s-au mutat 1000 de angajați.

Un alt minister care plătește chirii uriașe este cel al Muncii. Pentru atașații economici, are 57 de clădiri închiriate în țară și în străinătate, Spania și Germania, iar chiriile ajung la uluitoarea sumă de 2 milioane de euro pe an.

"Am început demersurile ca să renunțăm la cea mai mare dintre chirii. Facem asta în doi pași. În primul rând, vom căuta să relocăm pe colegii noștri care lucrează acum acolo în alte spații care deja sunt ale ministerului. După care să încercăm o reziliere amiabilă cu proprietarul de acolo", a declarat Florin Manole, ministrul Muncii.

Și instituția Apele Române face parte din categoria ”chiriaș de lux”. Dau nu mai puțin de 54.000 de euro chirie într-o clădire din centrul Capitalei. Ministrul Mediului le-a cerut subordonaților săi să caute un alt loc mai ieftin.

