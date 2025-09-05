Chirurg condamnat la închisoare, după ce și-a provocat singur leziuni ca să-i fie amputate picioarele. Ce au descoperit anchetatorii FOTO/VIDEO

Caz șocant în sistemul medical din Marea Britanie, unde un chirurg vascular din Cornwall a fost condamnat la doi ani de închisoare după ce și-a amputat singur picioarele, a înșelat companiile de asigurări și deținea materiale de pornografie extremă.

Prin mai 2019, Neil Hopper a ajuns la spital cu dureri severe la picioare. Doctorii au suspectat septicemie și au decis amputarea sub genunchi a ambelor picioare. Ceea ce nu știau medicii e că Hopper își provocase singur leziunile, folosind gheață și gheață carbonică pentru a-și îngheța membrele, potrivit BBC.

Potrivit procurorului Nicholas Lee, Hopper „avea o obsesie pentru amputare” și manifesta un interes sexual legat de acest lucru.

Instanța a descoperit că medicul efectuase sute de amputări în cariera sa și că, până la urmă, și-a transformat propriul corp în „pacient”.

În urma operației, Hopper a mințit companiile de asigurări. El a susținut că picioarele i-au fost amputate din cauza septicemiei. Astfel a depus cereri de despăgubire în valoare de peste

466.000 de lire sterline.

În mesajele către prieteni, chirurgul susținea că trebuie „să stoarcă tot ce poate” din aceste polițe și chiar recunoștea că îi place atenția mediatică prăvălită de cazul său.

De asemenea, în cadrul anchetei a mai ieșit la iveală faptul că Hopper cumpărase online clipuri cu pornografie extremă, în care unii bărbați acceptau voluntar amputarea organelor genitale.

Neil Hopper schimbase aproximativ 1.500 de mesaje cu Marius Gustavson, liderul site-ului „EunuchMaker”, care a fost condamnat la închisoare pe viață pentru conducerea unei rețele de mutilări corporale.

„Nivelul de prejudiciu din aceste materiale video este excepțional de mare”, a spus judecătorul James Adkin.

Chiar și așa, instanța a luat în considerare faptul că Hopper nu avea antecedente penale și că și-a exprimat regretul.

Avocatul lui Hopper a explicat că, de fapt, clientul său suferea de disforie corporală încă din copilărie și că și-a considerat picioarele „un surplus nedorit” și „o sursă permanentă de disconfort”.

