Guvernul de la Chișinău și UE trebuie să treacă la treabă

Promisiunea reformelor și a unei aderări rapide la UE au contribuit în mod decisiv la victoria proeuropeană în alegerile din Republica Moldova. Guvernul și UE au timp patru ani pentru a-și îndeplini angajamentele.

Președinta Moldovei, Maia Sandu, zâmbea vizibil ușurată în timpul primei apariții în fața presei după alegerile parlamentare dificile din 28 septembrie 2025. Scenariul unei victorii a partidelor pro-ruse, ori tulburările sociale despre care se spunea că ar putea izbucni în fosta republică sovietică, candidată la UE, nu s-au adeverit. În pofida tuturor sondajelor, partidul pro-european de guvernământ Acțiune și Solidaritate (PAS) a obținut pentru a doua oară majoritatea absolută, după patru ani de guvernare dificilă și parțial eșuată.

Vorbind în cadrul primei ei conferințe de presă, a doua zi după scrutin, Maia Sandu a subliniat că ”încercarea Kremlinului de a crea o diviziune în țara noastră” a eșuat. În același timp, ea a avertizat PAS, partidul pe care l-a cofondat, dar și guvernul să dea dovadă de vigilență. ”Trebuie să folosim această victorie în interesul țării noastre și al tuturor oamenilor ei”, a declarat președinta. Guvernul are responsabilitatea de a lucra pentru toți cetățenii. Numai astfel Republica Moldova își poate îndeplini obiectivul de a deveni membră a Uniunii Europene, a precizat Sandu. Ea a făcut astfel o trimitere prudentă la creditul uriaș de încredere pe care guvernul PAS l-a obținut de la populație. Fapt este că majoritatea alegătorilor nu a votat doar împotriva influenței Rusiei, ci și pentru oferta PAS. Guvernanții promit integrarea Republicii Moldova în UE în perioada 2028-2030 și o mai bună implementare a reformelor socioeconomice și judiciare esențiale.

"Cea mai grea misiune"

Politologul moldovean Igor Botan, de la organizația neguvernamentală ADEPT, vorbește într-un interviu acordat publicaţiei "Ziarul de Gardă" despre o "misiunea extrem de complicată" ce îi revine partidului de guvernământ. Directoarea Transparency International Moldova, Lilia Zaharia, precizează în ziarul citat că "prioritatea trebuie să fie consolidarea statului de drept printr-o justiție independentă și lupta reală împotriva corupției, capitole la care oamenii așteaptă rezultate vizibile și rapide".

Este o aşteptare motivată, în condițiile în care, până acum câțiva ani, oligarhii și grupările criminale dominau politica țării. De pildă, între 2012 și 2014, o rețea condusă de omul de afaceri moldoveano-israelian Ilan Șor și de influentul politician Vladimir "Vlad" Plahotniuc comitea "jaful secolului" – constând în furtul a peste un miliard de dolari din trei bănci moldovenești, cu ajutorul unor judecători corupți. Suma reprezenta la acea vreme aproape o șesime din produsul național brut al Moldovei. De asemenea, rețelele corupte s-au îngrășat ani la rând, cu miliarde, de pe urma aprovizionării ţării cu gaze rusești.

Experții sunt sceptici, dar nu pesimiști

Din punct de vedere socioeconomic, Republica Moldova se numără, alături de Kosovo și Bosnia și Herțegovina, printre cele mai sărace trei țări din Europa. Din cei aproximativ 2,7 milioane de locuitori, inclusiv cei din regiunea separatistă Transnistria, cel puțin 850.000, adică aproximativ o treime, lucrează permanent în străinătate, după cum arată estimările optimiste. Banii trimiști în țară de moldovenii plecați la muncă reprezintă aproximativ 16% din PIB-ul Moldovei, una dintre cele mai mari valori la nivel mondial. Țara în sine este una puternic agrară, circa 40% din exporturi fiind produse agricole. Singurul domeniu în care Republica Moldova poate concura cu alte țări din UE este IT-ul, sector de activitate care contribuie cu 7% la PIB și este în creștere puternică.

Însă cât de plauzibilă este perspectiva ca Moldova să reducă în câțiva ani numărul reformelor blocate în ultimele decenii și să devină membră a UE? Experții sunt sceptici, dar nu complet pesimiști. Într-adevăr, PAS, care guvernează singur din 2021, a inițiat câteva reforme serioase și a respectat o serie de promisiuni electorale anterioare, între care se numără reforme sociale ample. Astfel, pensiile au fost majorate, sistemul de pensii a fost reformat și au fost introduse programe de sprijin pentru familii, copii și tineri. Fermierii au primit un sprijin mai puternic, obstacolele birocratice pentru cei care lucrează în străinătate au fost eliminate, iar guvernul a demarat un program amplu de reparare a drumurilor.

Niciun caz major de corupție

Pe de altă parte, reforma justiției și reformele pentru combaterea corupției au fost implementate doar parțial. De remarcat este că, pentru prima dată în istoria Republicii Moldova, nu voința politică lipsește, ci disponibilitatea de a reforma sistemul judiciar în sine. Astfel, așa-numitul ”vetting”, adică verificarea averii și a condițiilor de viață ale judecătorilor, se desfășoară foarte lent. Nici încercarea de a stopa prin lege influența politică în numirea judecătorilor nu a avut prea mult succes. Chiar și așa, spre deosebire de toate guvernele anterioare, cu excepția unor cazuri de nepotism și abuz în serviciu, în perioada 2021-2025, sub guvernul PAS, nu a existat niciun caz major de corupție.

Pe lângă rezistența politică internă, în neîndeplinirea unor promisiuni de reformă au jucat un rol nu doar consecințele războiului rus împotriva Ucrainei asupra Republicii Moldova, ci și oprirea livrărilor de gaze rusești către această țară. De amintit că micul stat vecin al Ucrainei a primit temporar sute de mii de refugiați din țara atacată de Rusia. În plus, Moldova a trebuit să cumpere gaz și energie electrică la prețuri ridicate din surse non-rusești, iar conectarea completă la piața europeană a energiei prin conducte și linii electrice nu a fost încă realizată. Cu toate acestea, potrivit calculelor organizației moldovenești Watchdog, până la alegerile din 2025, guvernul PAS își îndeplinise 56% din promisiuni.

Integrarea în UE fără Transnistria

Ținând cont de faptul că până în iunie 2022, Republica Moldova nu era deloc țară candidată la aderarea la UE, procesul de integrare poate fi descris ca un capitol de succes. După așa-numita fază de ”screening”, primele capitole de negociere ar putea fi deschise în primăvara anului 2026. Obiectivul guvernului moldovean este de a semna tratatul de aderare până la sfârșitul anului 2028, ceea ce nu este încă sinonim cu aderarea. Majoritatea observatorilor din Republica Moldova, cum ar fi cei din Expert Group, unul dintre principalele grupuri de reflecție moldovenești, consideră că acest obiectiv extrem de ambițios nu este imposibil, dar nici neapărat realist.

Pe lângă numeroasele alte obstacole interne, cea mai mare întrebare fără răspuns este cum se va proceda cu Republica Moldova în ceea ce privește regiunea separatistă pro-rusă Transnistria. Potrivit președintei moldovene Maia Sandu, o integrare temporară a țării în UE fără Transnistria este posibilă. Însă nu este clar cum ar putea arăta acest plan în practică.

Majoritatea experților moldoveni consideră că noul guvern PAS are acum datoria de a-și îndeplini promisiunile de reformă pentru a realiza integrarea în UE. Totuși, unii dintre ei avertizează UE să nu își ia aripa protectoare de pe țară, lucru ce nu ar fi nici în propriul interes. ”Amestecul Rusiei în Republica Moldova riscă să blocheze drumul țării către UE și să transforme Chișinăul într-un avanpost al Kremlinului”, scrie Leo Litra de la Consiliul European pentru Relații Externe (ECFR). ”UE nu își poate permite să rămână pasivă. Dacă europenii nu sunt dispuși să se ridice acum în apărarea democrației, alții sunt gata să le-o ia”.

