Matei Vișniec la Chișinău: "Să nu fiți mercenari!"

Este avertismentul pe care l-a adresat faimosul scriitor, dramaturg și jurnalist român, rezident în Franța, viitorilor jurnaliști – studenți ai Universității de Stat din Moldova.

Matei Vișniec este un oaspete de tradiție, foarte iubit și apreciat în Basarabia. Nu există ediție a Reuniunii Teatrelor Naționale Românești, în care să nu-i fie montate cel puțin două piese. Așa a fost și la actuala Reuniune..., a X-a, când am avut spectacolul „Țara lui Gufi”, realizat de Teatrul Național „Marin Sorescu” din Craiova, și „Mașinăria Cehov”, o montare Radio Moldova – Teatru la microfon.

Dramaturgul româno-francez, născut la Rădăuți, este un oaspete prea prețios pentru a nu i se oferi scena pentru intervenții și dezbateri de actualitate. La Reuniunea teatrală din 2024 a susținut conferința „Identități lingvistice multiple. Identitate europeană”.

În acest an, pe 17 septembrie a.c., Matei Vișniec a avut o intervenție – conferință/dialog – în fața studenților de la Facultatea de Jurnalism a Universității de Stat din Moldova pe tema „Libertatea în jurnalism și în creația literară”, dialog pe care am avut onoarea să-l moderez. Au participat, de asemenea, rectorul Universității de Stat, domnul Igor Șarov, și decanul Facultății de Jurnalism și Științe ale Comunicării, doamna Victoria Bulicanu.

Libertatea în literatură

Niciodată nu am văzut aula „Regina Maria” a Universității de Stat din Chișinău plină până la refuz, în pofida frigului și a ploii care cernea necontenit în acea zi: studenți, cadre didactice, scriitori, oameni de teatru, iubitori de literatură, cei care însoțesc Reuniunea Teatrelor Naționale Românești și sunt prezenți și la alte evenimente.

Am început dialogul printr-o comparație a raportului dintre libertatea în literatură și libertatea în jurnalism. În cazul lui Matei Vișniec, un poet, prozator și dramaturg recunoscut, cu piese jucate pe toate meridianele lumii, această relație își află destinatarul perfect, întrucât tot Matei Vișniec a profesat circa 30 de ani la Radio France Internationale și a avut experiențe jurnalistice la BBC și la Radio Europa Liberă.

„Am avut în comunism o artă cenzurată, cu scurte perioade de relaxare politică și cu revenirea controlului ideologic de o manieră mai insidioasă, mai perversă, dar nu mai puțin nocivă. Libertatea nu este niciodată un bun definitiv câștigat, ci este pusă la încercare sub fiecare guvernare și în sufletul fiecărui individ”, a spus Matei Vișniec.

Tema controlului ideologic al literaturii se regăsește în piesa „Istoria comunismului povestită pentru bolnavii mental”, a lui Matei Vișniec, unde un personaj, scriitorul Iuri Petrovski, este trimis în anii duri ai stalinismului să țină o lecție despre comunism pacienților dintr-un azil de nebuni. Și trece el însuși printr-un complex proces de reeducare și autocritică, întrucât ajunge să se suspecteze că nu este suficient de fidel partidului și își blamează până și zelul său comunist, care poate să ascundă nesiguranța, gemenele unei atitudini dușmănoase.

O satiră nemiloasă despre marele ospiciu de alienați care a fost Uniunea Sovietică și întregul bloc patronat de Moscova.

Matei Vișniec a evocat în fața studenților celebrul său poem „Corabia”, pe care l-a citit prima dată 1984 la o ședință a Cenaclului de Luni, condus de Nicolae Manolescu. Un poem alegoric și subversiv despre o ambarcațiune (dictatura comunistă) care se scufunda încet, prea încet, riscând să depășească în timp durata vieților noastre. Și atunci, în 1984, așa s-a și întâmplat: după recitalul lui Matei Vișniec, Cenaclul de Luni a fost interzis.

Dreptul de a alege libertatea

Rectorul Igor Șarov a rezumat în final temele și sugestiile lui Matei Vișniec – invitatul de onoare al Universității de Stat din Moldova – și le-a cerut studenților să-și păstreze integritatea, să respingă minciuna și manipularea: este cauza generației lor.

„Așa cum noi, părinții voștri, am luptat pentru adevăr, pentru democrație și valorile naționale, vouă vă revine datoria să duceți mai departe această bătălie ca profesioniști ai cuvântului. Să înțelegeți miza uriașă a alegerilor din 28 septembrie, pentru că diferența dintre libertate și dictatură o pot face doar câteva voturi.”

Cu adevărat, nu există în acest moment în Moldova o urgență mai mare.

