Partenerii externi ai Moldovei s-au reunit la Chișinău

Membrii guvernului de la Chișinău au prezentat marți necesitățile stringente ale țării în fața partenerilor europeni, în cadrul celei de-a patra reuniuni a Platformei de Sprijin pentru Moldova.

Cu această ocazie, la Chișinău s-au reunit decidenți din 30 de state și zeci de organizații internaționale și financiare. Atenția partenerilor europeni ai Moldovei este îndreptată în special spre proiecte sociale și dezvoltarea infrastructurii energetice a acestei țări candidate la aderarea la UE. Se discută despre crearea unui fond pentru infrastructură și a unui alt fond rezidențial pentru eficiență energetică.

Germania contribuie cu încă 95 de milioane de euro

Prezentă la reuniunea de la Chișinău, șefa diplomației germane, Annalena Baerbock, a propus ca Platforma de Sprijin pentru Moldova să devină una permanentă: „Am discutat azi dimineață și ne-am propus să transformăm Platforma de Sprijin pentru Moldova într-un instrument de susținere în bază de parteneriat a Moldovei. Platforma să fie una permanentă. Conferințele ministeriale să aibă loc anual iar la ele să participe funcționari publici de nivel înalt. Puntea solidarității pe care am construit-o anul trecut este din ce în ce mai puternică și mai solidă. Vom continua acest proces pentru că viitorul nostru european este comun”, a menționat Annalena Baerbock.

Pentru anul 2024, Annalena Baerbock a anunțat un ajutor financiar pentru Moldova în valoare de 95 de milioane de euro. Șefa diplomației germane a vizitat prima dată Republica Moldova la două săptămâni de la invazia Rusiei asupra Ucrainei în 2022. Marți, la reuniunea de la Chișinău, ea și-a amintit despre ceea ce a văzut atunci la frontiera moldo-ucraineană: „Nu-mi venea să cred ce am văzut acolo. Timp de opt ore autoritățile din Moldova au creat un oraș al corturilor conectate la Internet, iar cineva chiar mi-a oferit o farfurie cu supă în cortul cu produse alimentare. Asta spune totul. V-ați mobilizat atunci când ucrainenii aveau cel mai mult nevoie de ajutor. Empatia de care au dat dovadă moldovenii ne-a emoționat”, a menționat ministrul german.

Ea a mai spus că, acum, Moldova este în prima linie de apărare a libertății și democrației. „Mai ales acum când democrația se confruntă cu o nouă criză, după atacul Hamas împotriva Israelului, trebuie să rămânem uniți, inclusiv cu Moldova și Ucraina”. Potrivit Annalenei Baerbock, Rusia a utilizat resursele energetice și știrile false ca arme împotriva Moldovei, pentru a o destabiliza, iar ca să poată să reziste, la 40 de zile de la începerea războiului în Ucraina, la Berlin, a fost creată Platforma de Sprijin pentru Moldova. „Moldova a reușit să facă față problemelor datorită partenerilor săi. Anul trecut am fost șocați de inflația de peste 30%. Acum e de 10%. Trebuie să vedem ce putem face pentru a stabili o formă de cooperare strategică pe o perioadă lungă”, a conchis Annalena Baerbock.

Tot marți, 17 octombrie, la Chișinău urmează să ajungă alte două transportoare blindate „Piranha” donate de guvernul Germaniei. Anterior, astfel de livrări din partea Germaniei au mai avut loc în câteva rânduri.

Dorin Recean: „Avem pace datorită ucrainenilor”

Premierul moldovean, Dorin Recean, a salutat inițiativa ministrului federal de Externe de a permanentiza susținerea Moldovei și a menționat că provocările cu care se confruntă acum țara „sunt cu adevărat imense”. El și-a început discursul prin a mulțumi comunității internaționale pentru susținerea Ucrainei în războiul declanșat de Rusia. „Noi avem aici pace și securitate datorită ucrainenilor. (...) Agresiunea rusă contra Ucrainei ne-a marcat. Economia noastră a fost afectată semnificativ de război. Lucrăm din greu pentru a ne dezvolta capacitățile. O Moldovă mai bună înseamnă și o Europă mai bună pentru toți”, a spus Recean.

Despre necesitatea susținerii Republicii Moldova a vorbit în cadrul reuniunii de la Chișinău și șefa diplomației franceze, Catherine Colonna, care a anunțat un ajutor financiar de 300 de milioane de euro pentru Moldova, prin finanțarea proiectelor în cadrul UNCHR și UNICEF.

În plus, Agenția Franceză pentru Dezvoltare își va intensifica activitatea în Republica Moldova pentru a moderniza sectorul energetic. În acest sens vor fi oferite încă 40 de milioane de euro. De asemenea, agenția franceză va lansa un proiect de gestionare a resurselor naturale pentru a combate schimbările climatice. În acest sens, în următorii trei ani, în Moldova vor fi investite 200 de milioane de euro.

„Agresiunea Rusiei continuă să provoace valuri de șoc în Moldova și în Europa. Situația rămâne extrem de volatilă. Acest război brutal deja depășește resursele Moldovei. În acest context, asistența internațională este necesară acum mai mult decât oricând, pentru a ajuta Moldova să depășească urmările războiului”, a spus Catherine Colonna.

Și Marea Britanie a anunțat o contribuție de 9 milioane de lire sterline (aproximativ 10 milioane de euro) în cadrul Platformei de Sprijin pentru Moldova. Angajamentul financiar britanic face parte din ajutorul de 10 milioane de lire sterline promis de secretarul de stat James Cleverly în cadrul vizitei la Chișinău în martie 2023. Banii vor fi oferiți pentru reducerea sărăciei, pentru infrastructură și asigurarea securității energetice.

România, mereu alături

România este reprezentată la reuniunea de la Chișinău de secretarul general al guvernului, Mircea Abrudean. El a menționat în discursul său că Moldova a făcut „pași importanți” într-o perioadă scurtă pentru a găsi alternative la gazele rusești, a oferi compensații pentru cetățeni, a conecta infrastructura energetică la sistemul european prin România și a avansat pe calea reformelor necesare pentru aderarea la UE.

Potrivit lui, România susține puternic Republica Moldova prin proiecte concrete, menite să o apropie de Uniunea Europeană, inclusiv prin instruirea funcționarilor moldoveni în baza experienței acumulate de România în acest parcurs. Mircea Abrudean a mai spus că Bucureștiul a debursat recent 10 milioane de euro, din cele 100 de milioane anunțate anterior, pentru proiecte în domeniile educației și dezvoltării regionale, iar în prezent analizează o altă listă de proiecte prezentată pentru finanțare de guvernul de la Chișinău.

„Vă mulțumesc că ați venit aici și că susțineți Republica Moldova de la începutul acestei perioade dificile. Ați ajutat Moldova să treacă prin cel mai dificil an de la independență. Cu aproape un an în urmă, când a fost ultima ediție la Paris, am înregistrat rezultate remarcabile. Ulterior au fost reuniuni la Berlin și București, unde am obținut acel ajutor care ne-a ajutat să rezistăm în fața mai multor crize”, a menționat ministrul moldovean de Externe, Nicu Popescu. El a spus că ar vrea ca la reuniunea de marți de la Chișinău să se discute „despre planul Republicii Moldova de a se apropia de UE și de standardele europene”.

Maia Sandu caută sprijin internațional pentru aderarea Moldovei la UE

Reuniunea Platformei de Sprijin pentru Moldova are loc la Chișinău în timp ce președinta Maia Sandu se află în vizită oficială la Praga, acolo unde încearcă să convingă partenerii europeni de necesitatea extinderii UE prin acceptarea Moldovei și Ucrainei. „Extinderea Uniunii Europene este o investiție în securitatea întregului continent”, susține Maia Sandu.

Platforma de Sprijin pentru Moldova este o inițiativă a României, Germaniei și Franței, care urmărește generarea de asistență politică, financiară și materială în procesul de reformare democratică a Republicii Moldova. Primele trei ediții au avut loc în 2022, la Berlin, București și Paris. Ca urmare a acestora, partenerii de dezvoltare și-au asumat angajamente financiare în valoare de 1,4 miliarde de euro pentru Moldova. Potrivit ultimelor date furnizate de Ministerul Finanțelor de la Chișinău, din banii promiși, în bugetul de stat au ajuns puțin peste 420 de milioane de euro și 42 milioane de dolari.

