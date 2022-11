O chitară ruptă care i-a aparţinut lui Kurt Cobain ar putea fi adjudecată pentru o sumă importantă în cadrul licitaţiei ”Icons & Idols: Rock 'N' Roll”, organizată de casa Julien's Auction's la New York, potrivit Reuters.

Instrumentul muzical, lipit cu bandă adezivă, este considerat de unii experţi un fragment din istoria rock-and-rollului şi a fost estimat la o sumă cuprinsă între 200.000 şi 400.000 de dolari.

”Chitara a fost sfărâmată în Williamsport, Pennsylvania, în 1989”, a spus directorul executiv al Julien's Auctions, Martin Nolan.

Vânzarea include peste 1.500 de loturi care cuprind obiecte ce le-au aparţinut unor artişti de seamă, precum Beyonce, Prince şi Carrie Underwood.

O pereche de ochelari purtaţi de John Lennon ar putea fi adjudecată cu peste 80.000 de dolari.

”Îl identificai pe John Lennon ca purtând tipul acela de ochelari rotunzi de bunicuţă, aşa cum le spunea chiar el. Iar fotografia lor seamănă cu o fotografie făcută de Ian McKellen pentru volumul 'The Lives of John Lennon' - ochelarii sunt însoţiţi de această carte”.

