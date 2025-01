Cum arată chitara vândută la o licitație din Londra cu 1 milion de lire sterline. De ce este atât de valoroasă VIDEO

O licitaţie la Londra de chitare şi alte echipamente muzicale ale legendarului chitarist britanic Jeff Beck a strâns peste 8,7 milioane de lire sterline (9,5 milioane de euro), dintre care peste 1,06 milioane de lire sterline numai pentru celebra chitară Gibson Les Paul 'Oxblood' din 1954.

Această chitară a apărut pe coperta albumului solo „Blow by blow” (1975) şi a fost folosită în numeroase concerte de Jeff Beck, care a murit la începutul anului 2023.

Preţul său a fost estimat între 350.000 şi 500.000 de lire sterline (între 420.000 şi 600.000 de euro), potrivit Christie's, casa de licitaţii care organizează vânzarea.

De asemenea, printre cele mai importante piese s-a numărat o chitară electrică Fender din 1990, principalul instrument folosit de Jeff Beck între 1999 şi 2014, cumpărată cu 1 milion de lire sterline, pentru o estimare între 20.000 şi 30.000 de lire sterline.

Vânzarea „aduce un omagiu moştenirii unui geniu, o adevărată legendă rock, venerat în întreaga lume”, a spus Amelia Walker, expertă în colecţii private şi iconice a Christie's Londra, citată într-un comunicat.

"Sunt foarte încântată că chitarele lui Jeff au fost atât de populare printre fanii şi prietenii săi", a declarat Sandra Beck, văduva muzicianului, citată în acelaşi comunicat.

În total, vânzarea a inclus peste 130 de obiecte, inclusiv chitare şi amplificatoare, folosite de Jeff Beck „de-a lungul carierei sale care s-a întins pe aproape şase decenii”, potrivit Christie's.

Născut în iunie 1944 în suburbiile Londrei, Jeff Beck este considerat unul dintre cei mai buni chitarişti, capabil să treacă de la un stil la altul: rock, hard rock, blues, jazz.

A devenit celebru după ce s-a alăturat trupei rock The Yardbirds în 1965, unde a cântat alături de Jimmy Page. Duo-ul şi-a construit legenda cu albumele şi piesele „Shapes of Things” şi „Over Under Sideways Down”.

Jeff Beck a susţinut ultimul turneu în 2022.

Muzicianul, care a murit în ianuarie 2023, la vârsta de 78 de ani, a câştigat opt premii Grammy pentru virtuozitatea şi inovaţia sa la chitara electrică.

Înainte de vânzare, văduva sa, Sandra Beck, a declarat că a fost „o mare durere” pentru ea să se despartă de instrumente. Dar acestea trebuie să fie „împărtăşite, cântate şi iubite din nou”, a spus ea.

