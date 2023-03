De ce îi refuză categoric Cristi Chivu pe șefii Federației Române de Fotbal

Cristi Chivu, fostul căpitan al echipei naționale, este din 2021 antrenor la Inter Milano, unde pregătește acum echipa Primavera.

Chivu a dezvăluit că a primit numeroase oferte din România, fiind curtat insistent și de șefii Federației, însă a refuzat categoric revenirea acasă.

"Am primit multe mesaje din partea federației (n.r. Federația Română de Fotbal) pentru a antrena la echipa națională, dar vreau să lucrez pe teren și nu să stau la birou. Vreau să am succes în Italia.

Am primit multe oferte din România în ultimii ani, dar am refuzat, pentru că vreau să continui drumul meu de aici. Au fost propuneri mai mult sau mai puțin concrete, dar am spus nu pentru că scopul meu este Serie A. Vom vedea ce se va întâmpla”, a spus Chivu, potrivit Internews.

Dincolo de aspectul sportiv, Chivu este atașat de Italia și pentru că fiicele sale merg la școală la Milano.

Ads