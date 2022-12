Cupa Mondială l-a scos din anonimat! Primește zeci de cereri în căsătorie și a provocat o furtună pe rețelele sociale

Viața lui Cho Gue-sung s-a schimbat în totalitate după Cupa Mondială din Qatar. Fotbalistul de 24 de ani a ajuns vedetă pe rețelele sociale și are oferte din Europa.

Numele lui Choe Gue-Sung nu spunea mare lucru înaintea Cupei Mondiale. Însă viața lui a luat o turnură spectaculoasă după ce a marcat două goluri în meciul dintre Ghana și Coreea de Sud, scor 3-2.

Popularitatea lui a crescut și mai mult după ce i-a cerut lui Cristiano Ronaldo să iasă mai repede de pe teren în jocul Coreei cu Portugalia, scor 2-1.

Cho Gue-sung a devenit peste noapte un superstar. De la 20.000 de urmăritori pe Instagram a ajuns la peste 2,5 milioane. "A fost nevoit să își închidă telefonul, îi zbârnâia toată noaptea", a povestit un jurnalist cireean.

Un simplu videoclip în care stătea pe bancă a adunat aproape 9 milioane de vizualizări. Iar admiratoarele îi trimit mesaje și cereri în căsătorie!

Nici fotbalistic nu stă rău! De serviciile fotbalistului de 24 de ani de la Jeonbuk s-a arătat interesată echipa scoțiană Celtic Glasgow.

