A fost ales cel mai sexy bărbat în viață: "Mama va fi bucuroasă" FOTO

Chris Evans, actorul cunoscut pentru că l-a interpretat timp de aproape un deceniu pe Captain America pe ecran, a fost desemnat "cel mai sexy bărbat în viaţă" pe anul 2022 de revista People, care decernează acest premiu din 1985.

"Mama va fi atât de bucuroasă. Ea este mândră de tot ceea ce fac, dar acum chiar se poate lăuda cu asta", a glumit el.

Figură populară a cinematografiei de la Hollywood, Chris Evans a cunoscut un mare succes datorită participării în blockbustere Marvel. A apărut în comedia poliţistă "Knives Out" (2019), înainte de a fi pe afiş în thrillerul de spionaj "The Gray Man" vara aceasta.

După două decenii la Hollywood, Chris Evans speră să încetinească ritmul şi să-şi schimbe imaginea pe ecran: "Cel mai plăcut lucru în acest moment în cariera mea este acel sentiment de a fi suficient de în siguranţă încât să mă opresc puţin, să mă retrag din această industrie pentru a găsi proiecte care să-mi satisfacă nevoile creative".

Chris Evans îi urmează lui Paul Rudd, alias Ant-Man, care a primit premiul în 2021. Revista People a oferit acest titlu anterior lui Michael B. Jordan, starul din "Creed" şi "Black Panther", dar şi lui Dwayne Johnson, Idris Elba, George Clooney, Brad Pitt, John F. Kennedy Jr, Tom Cruise sau Sean Connery.

