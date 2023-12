Anunț trist făcut de una dintre marile jucătoare de tenis ale lumii

Chris Evert, una dintre cele mai mari jucătoare din istoria tenisului, are probleme de sănătate.

Câștigătoare a 18 Grand Slam-uri la simplu și 3 la dublu, americanca a cucerit 157 de titluri de simplu şi s-a clasat pe locul 1 în lume timp din 1974 până în 1978, în 1980 şi în 1981.

Acum, ea trebuei să câștige din nou lupta cu boala.

„De când am fost diagnosticată cu cancer, în urmă cu doi ani, am fost foarte deschisă despre problema mea. Acum vreau să vă anunț noutățile, cancerul a revenit. Este un diagnostic pe care nu voiam să-l aud, dar din nou mă simt norocoasă că l-am descoperit la timp.

Săptămâna trecută am făcut o operație. Doctorii au găsit din nou celule canceroase în aceeași zonă. Toate au fost eliminate și am început o nouă sesiune de chimioterapie.

Astfel, nu voi putea să-mi însoțesc colegii când ESPN va reveni la Melbourne, luna viitoare, pentru Australian Open. Dar voi fi gata pentru restul turneelor de Grand Slam.

Vă încurajez pe toți să vă verificați istoricul familiei. Detectarea la timp a bolii salvează vezi. Și să fiți recunoscători pentru sănătatea voastră în această perioadă de sărbătoare”, a scris Evert.

A message from @ChrissieEvert

Evert will not be part of ESPN's 2024 @AustralianOpen coverage pic.twitter.com/LKGmKDBNGU