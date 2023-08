Actorul din ”Sex and the City” și-a înșelat soția: ”Nu este o crimă”

Actorul din „Sex and the City” Chris Noth neagă acuzaţiile de violenţă sexuală la adresa sa, în primul său interviu de când au apărut acuzaţiile în urmă cu doi ani.

„Mi-am înşelat soţia. Este devastator pentru ea, nu este glorios, dar nu este o crimă”, a declarat el pentru USA Today.

În decembrie 2021, două femei s-au destăinuit publicaţiei The Hollywood Reporter, acuzându-l de viol în 2004 şi de agresiune sexuală în 2015. Aceste acuzaţii au fost susţinute de mărturiile unor prieteni apropiaţi dar au fost imediat negate de actor. Alte două femei s-au adresat apoi presei pentru a-l acuza de agresiune sexuală.

„Adăugiri şi mai absurde, complet ridicole, care nu au absolut nicio bază reală”, spune el astăzi.

„Nu pot spune nimic pentru a face pe cineva să se răzgândească", spune actorul în vârstă de 68 de ani. „Par a fi în defensivă, dar nu este cazul. Nu există nicio urmărire penală, niciun proces”.

Acuzaţiile i-au afectat cariera: reclamele pe care le filmase pentru marca Peloton au fost retrase, rolul său din serialul „The Equalizer” a fost suspendat şi, potrivit USA Today, un contract de 12 milioane de dolari semnat pentru marca sa de tequila a fost anulat.

Interviul a avut loc ca parte a noului său contract cu o marcă de costume, Samuelsohn. Presa mai relatează că în prezent joacă într-o adaptare a piesei „Rinocerii” de Ionesco, în care este şi regizor, la un teatru din Massachusetts.

„Nu am de gând să plec capul şi să spun că s-a terminat. Este o poveste neclară, dar nu este o poveste adevărată. Şi nu pot spune 'bine, am terminat' din cauza asta. Sunt un actor, am alte proiecte creative”.

„Am copii de crescut (doi băieţi, de 15 ani şi unul de 3 ani)”, adaugă el. „Nu mă pot odihni pe lauri. Aşa că da, am destui bani pentru a lăsa să treacă un an, dar nu ştiu cum să mă întorc în afaceri, pentru că firmele sunt speriate”.

Acuzaţiile apăruseră imediat după lansarea filmului „And Just Like That”, continuarea filmului „Sex And The City”. Scenele finale în care trebuia să apară au fost tăiate în timpul montajului. Actriţele din film şi-au exprimat sprijinul pentru cele care l-au acuzat pe actor.