Apel disperat al soției fostului fotbalist de la Chelsea dispărut după cutremurul din Turcia: ”Cred că e în viață” VIDEO

Soția fotbalistului Christian Atsu, care e dat dispărut după cutremurul din Turcia de luni, 6 februarie, a solicitat ca echipamente suplimentare să fie trimise la clădirea prăbușită în care locuia fostul jucător al lui Chelsea.

„Încă mă rog și cred că el este în viață”, a declarat Claire Rupio, care locuiește în Newcastle, Marea Britanie, pentru BBC News.

Ințial s-a spus că Atsu, care joacă pentru clubul turc Hatayspor, a fost salvat dintr-o clădire și dus la spital, pentru ca o zi mai târziu soția sa să afle că a fost vorba de o confuzie, agentul fotbalistului confirmând că Atsu e în continuare dispărut.

„Facem apel la clubul Hatayspor, la autoritățile turce și la guvernul britanic să trimită echipamente pentru a scoate oamenii din dărâmături, în special pe soțu meu și tatăl copiilor mei. Au nevoie de echipament pentru a-i scoate, nu pot ajunge atât de adânc fără echipament. Și timpul se scurge”, a declarat Rupio.

