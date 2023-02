Veste teribilă din Turcia. Cine e fostul fotbalist al lui Chelsea prins printre dărămături

Un seism de magnitudinea 7,8 a avut loc luni în Turcia, la ora locală 4.17 (3.17 ora României), la o adâncime de aproximativ 17,9 kilometri, al cărui epicentru a fost localizat în districtul Pazarcık, în apropiere de Gaziantep, în provincia Kahramanmaras (sud-est).

Acesta este unul dintre cele mai puternice cutremure din ultimii 100 de ani în Turcia, iar replici au avut loc în regiune, surpând case și drumuri şi scoţând oameni în stradă. Se pare că numărul morților a depășit cifra de 1.000 de persoane, în timp ce numărul răniților e de peste 5.000.

Conform ultimelor informații, printre dărămături s-ar afla și fotbalistul ghanez Christian Atsu. În vârstă de 31 de ani, acesta e legitimat la gruparea turcă Hatayspor, dar a evoluat în trecut la formații precum FC Porto, Chelsea și Newcastle. Mijlocașul are și 65 de selecții la naționala Ghanei.

BREAKING: Former Premier League footballer Christian Atsu is reportedly among those trapped under rubble after a huge earthquake hit Turkey. pic.twitter.com/a66uVAqImh